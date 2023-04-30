Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: 'Sana söz' aldatmasıyla avunanlara sesleniyorum, biz bir yere gitmiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük mitinginde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Bahçeli, "'Sana söz' aldatmasıyla avunan, münafık mühterislere sesleniyorum; nereye geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz. Biz bir yere gitmiyoruz" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'te "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE MUHALİFLERİNİN KALIN MASKESİ 14 MAYIS'TA YIRTILIP AÇILACAKTIR"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde; "İki hafta sonra yapılacak genel seçimlerin ülkemizin dirliğine, insanımızın huzur ve refahına kalıcı sonuçlar getirmesini diliyorum. Seçimlerin sağ duyu içinde gerçekleşmesini diliyorum. Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp açılacaktır. Karar anı gelip çattığında Türk milleti mührü eline aldığında PKK, FETÖ destekçilerini gören olmayacaktır.

"HEPSİNİN BİLEĞİNİ SANDIKTA BÜKECEĞİZ"

Karabük'te bu evetler bölücülerin korkulu rüyasıdır. 14 Mayıs'tan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. Yarısına geçeceğiz. Terör bitirmiş, enflasyonu düşürmüş, üretim, yatırım seferberliği ile yükselmiş Türkiye geleceğine hep beraber ulaşacağız. Türkiye, umutlar, huzur, milli birlik ve dayanışma hisarımızı güçlendireceğiz. Varsın birileri iftira ve yalan rüzgarından medet umsun, hiç fark etmez hevesleri beyhudedir. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz.

"BİR YERE GİTMİYORUZ"

Karşımıza çıkartılan engelleri kararlılıkla aşıyoruz. 'Sana söz' aldatmasıyla avunan, münafık mühterislere sesleniyorum; nereye geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz. Biz bir yere gitmiyoruz. 14 Mayıs sabahı koşa koşa sandığa gidecek miyiz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a "Yola devam" diyecek miyiz? Bu inanmışlığınız gösteriyor ki zillet ittifakına Karabük'te müsamaha yok. Bu evetler Türk ve İslam düşmanlarına dünyayı dar edecek. Terörü yenmiş, her insanımızı şefkatle kucaklamış, üretim seferberliği ile yükselmiş bir Türkiye gerçeğini unutmayacağız.

"HEPSİNİN BİLEĞİNİ SANDIKTA BÜKECEĞİZ"

Umutları büyüteceğiz, huzuru büyüteceğiz milli birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Önünüze fitne bariyerini dikenleri ezip geçtik. Varsın birileri teröristleri yanına alsın, varsın birileri iftiralardan medet umsun, varsın birileri çıkar kavgasına tutuşsun. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Zilletin hesaplarını sizlerin iradesiyle bozacağız. Şimdi siz söyleyiniz, 14 Mayıs'ta aynı safta mıyız? MHP'yi TBMM'de daha da güçlendirecek miyiz?

"ZİLLET İTTİFAKI ZALİMLERİN OYUN UŞAĞIDIR"

Kılıçdaroğlu'nun tek söylediği parlamenter sisteme geçmek. Parlamenter sitem umutsuzluk, kriz, siyasi anlaşmazlık demektir. Zillet ittifakı zalimlerin oyun uşağıdır. Bunlarda gelecek yoktur. Bunların sonu, sonucu yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile siyasi istikrar kurumsallaşmıştır. Zillet İttifakı solmuş sayfayı aralamanın peşinde. 2023 ile birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönemine geçilmiş olacak. Ağızlarından düşürmedikleri sistem siyasi istikrarsızlık yıllarına özlemdir. Parlamenter miadını doldurmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hızlı karar almayı sağlamıştır."