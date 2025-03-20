Bahçeli'den CHP'ye bir kesik daha! DEM'e ise ambargo kalktı

Öcalan'a yaptığı çağrı ile "Terörsüz Türkiye" çağrısı sonrası süreç başlatan ancak Meclis açılığında CHP'lilerin elini sıkmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu tavrı, partinin bayramlaşmasına da yansıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025 Pazartesi günü partiler arası bayramlaşma programını açıkladı. Açıklamada, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025'te Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) saat 10.35'te ziyaret edeceği ifade edildi.

DEM PARTİ PROGRAMDA YER ALDI

Partiler arasında yapılan bayramlaşma ziyaretlerinde bugüne kadar DEM Parti'ye ambargo uygulayan MHP, önümüzdeki Ramazan Bayramı için ambargosunu kaldırdı. MHP ile DEM parti ilk kez bu bayramda partiler arası ziyaretlerde bulunacak. DEM Parti, Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025'te saat 10.35'te ziyareti gerçekleştirecek.

MHP, Dem Parti'nin yanı sıra Demokratik Sol Parti (DSP), AK Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile bayramlaşacak.

CHP İLE GÖRÜŞME YOK

MHP, Ramazan Bayramı için DEM Parti'ye kapıyı açarken, ana muhalefet partisi CHP'ye kapattı. MHP ile CHP bu bayramda karşılıklı ziyarette bulunmayacak.

CHP İLE GÖRÜŞMEME KARARI ALINMIŞTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Fırat'ı eleştirip CHP ile görüşmeme kararı aldıklarını açıklayan Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı'nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP'li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP'li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir. Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP'nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz"