Bahçeli'den, Akbelen'deki eyleme giden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sorumsuzluk ve şuursuzluk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'da maden sahasında yapılan ağaç kesimini protesto eden eylemcilere tepki gösterdi. Bahçeli, "Günbegün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ve teşebbüs ettikleri açıktır." dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimlere yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Muğla Akbelen'deki eylemler hakkında değerlendirme yapan Bahçeli, "Günbegün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ve teşebbüs ettikleri açıktır." ifadelerini kullandı.

"PROVOKATÖRLERİN TAHRİP ÇALIŞMASI GÖZÜMÜZDEN KAÇMADI"

MHP lideri açıklamasında, Muğla'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde, maden sahasının ağaç kesilerek genişletilmek istenmesine yönelik tepkilere de değindi. "Muğla Akbelen'de başta CHP Genel Başkanı olmak üzere, nöbetçi provokatörlerin günlerdir iç huzuru tahrip çabası gözümüzden kaçmamıştır." diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"HER TÜRLÜ ALÇAKLIĞA TEŞEBBÜS ETTİKLERİ AÇIK"

"Günbegün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen'den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ve teşebbüs ettikleri açıktır. Ortak aklın sükûtuyla beraber sinerjisini ve siyaset dengesini kaybedip yoğun iç kargaşanın tutsağı haline düşen ve hatta kongresini dahi yapmaktan aciz olan CHP yönetiminin her konuda krize oynadığı görülmektedir.

"SORUMSUZLUK VE ŞUURSUZLUK ÖRNEĞİDİR"

Muğla Akbelen'de FETÖ ve PKK iltisaklı kriminal tiplere eylem alanı açan, sözde çevreci örgütlere çanak tutan, yasa dışı sol gruplarla kol kola girip olay çıkarmak için fırsat kollayan CHP yönetimi, siyasi komaya girmesine neden olan yüksek tansiyonu bir kanaldan Türkiye'ye yaymanın çabasındadır. CHP Genel Başkanı'nın etrafı çevrelenmiş, aleyhine olacak şekilde çember gittikçe daralmışken Akbelen'de boy göstermesi başka bir sorumsuzluk ve şuursuzluk örneğidir."