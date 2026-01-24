Haberler

Bahçeli, DEM Partililer ile tokalaşması hakkında ilk kez konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililer ile TBMM Genel Kurulu'nda ilk tokalaştığı ana ilişkin ilk kez konuştu. Tokalaşmanın anlık olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililer ile TBMM Genel Kurulu'nda ilk tokalaştığı ana dair ilk kez açıklamada bulundu.

"TOKALAŞMA ANLIKTI"

tv100'e konuşan Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı; o tokalaşma anlıktı! Cumhurbaşkanımızın Meclis'in açılışındaki konuşmasından sonra Türkiye Yüzyılı ile ilgili dilek ve temennilerinden sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet bakıyordu. O esnada Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar."

"AHMET TÜRK GÖREVİNE İADE EDİLMELİ"

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi: "Ahmet Türk ile sohbet ederken ona "Ağa" derim. Kendisiyle görüşmemizde 'Mardin'i anlatan çok güzel bir dizi var, izliyor musunuz?' dedim ve ekledim; Mardin'i ve değerlerini güzel tanıtıyorlar, bu bir. Oyuncular gayet kabiliyetli, başarılı bu iki. Ama bir şey eksik; 'Bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok' dedim, şaşırdı. Bizim bunları çözmemiz gerekli. Bu milletin bütününü aile haline getirmemiz, kenetlenmemiz gerekli. Kendisi de görevine iade edilmeli."

AHMET ÖZER'E HAPİS CEZASI: BU KARAR DOĞRU OLMAMIŞTIR

Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e "Kent uzlaşısı" davasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına verilmesine ilişkin ise, "Bu karar doğru olmamıştır. Terörsüz Türkiye süreci konuşulurken doğru değildir" dedi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

MHP lideri, Suriye'de yaşanan gelişmelere dair de şu değerlendirmelerde bulundu: "Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'nin politikaları ve beklentileri, Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından olumludur. Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet. Ben çiftçi çocuğuyum. Bir tarlanın kenarında küçük bir alanında ayrık otu bırakırsanız; bakmışsınız bir süre sonra o ayrık otları bütün tarlayı sarmış. SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır!"

