Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum
Güncelleme:
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum
Yerine kayyum atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, verdiği bir röportajda ailelerinde "Ağalık" kavramının olmadığını belirterek "Bugüne kadar kimse beni 'Ahmet Ağa' diye çağırmamış. 'Ağa' kelimesinden de nefret ediyorum" dedi. Hatırlanacağı üzere bir dönem MHP lideri Devlet Bahçeli de Türk için "Ahmet Türk bey değerli bir şahsiyet. Ağalık vasfına sahip bir insan" ifadelerini kullanmıştı.

Verdiği bir röportajda sağlık sorunlarından siyasi hayatına kadar kendisi hakkında merak edilenleri yanıtlayan Ahmet Türk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ ÖYLE BİR AİLE DEĞİLİZ"

"Benim ailemde ağalık yok" diyen Ahmet Türk, "Hiç kimse de bize 'ağa' dememiş. Bugüne kadar hiçbir insan 'Ahmet Ağa' diye beni çağırmamış. Herkes ya 'Ahmet abi' demiş ya da Ahmet amca' demiş. Yani ağalık lakabı ailemizle bağlantılı bir şey değil. Evet, bazı aşiret ağaları var. Ağa olarak kendilerini lanse ediyor ama biz öyle bir aile değiliz" ifadelerin kullandı.

Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorumMHP lideri Devlet Bahçeli, Ahmet Türk için "Ahmet Türk bey değerli bir şahsiyet. Ağalık vasfına sahip bir insan" demişti.

"O KELİMEDEN NEFRET EDİYORUM"

Sözlerinin devamında 'ağa' kelimesinden nefret ettiği belirten Ahmet Türk, "Geçmişte toplum tarafından desteklendik. Özellikle o kan davası süreçlerinde bütün Mardin bizden yanaydı. Diğer karşı taraftan yana değildi. Çünkü haksızlığa uğrayan bir aileydik. Yani onun için öyle bir ağalık falan şeyimiz yok. Ki 'ağa' kelimesinden de nefret ediyorum" dedi.

Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorumTedavi gören Ahmet Türk'ün son hali...

"KOLAY KOLAY ÖLMEM"

Kanser tedavisi gören Ahmet Türk "Sağlık sorununuz devam ediyor mu?" sorusuna ise "Yok yok, tedavi iyi gidiyor. Kolay kolay ölmem" yanıtını verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSait Paşa:

Allah şifa versin.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRotzek:

madem ağa değilsin halkçısın sosyalistsin o zaman bu kaç bin dönüm arazinin hesabını ver.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Yalan söyleme. Adamın elinde bin dönüm arazi falan yok.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bahçeli ağamı? ki!!! Ballandıra ballandıra adama yafta yapıştırıyor...ikisininde sevmem ama doğruya doğruda derim....iyi cevap vermiş soyadı Türk olan..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
