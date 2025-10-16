Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Verdiği bir röportajda sağlık sorunlarından siyasi hayatına kadar kendisi hakkında merak edilenleri yanıtlayan Ahmet Türk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ ÖYLE BİR AİLE DEĞİLİZ"

"Benim ailemde ağalık yok" diyen Ahmet Türk, "Hiç kimse de bize 'ağa' dememiş. Bugüne kadar hiçbir insan 'Ahmet Ağa' diye beni çağırmamış. Herkes ya 'Ahmet abi' demiş ya da Ahmet amca' demiş. Yani ağalık lakabı ailemizle bağlantılı bir şey değil. Evet, bazı aşiret ağaları var. Ağa olarak kendilerini lanse ediyor ama biz öyle bir aile değiliz" ifadelerin kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahmet Türk için "Ahmet Türk bey değerli bir şahsiyet. Ağalık vasfına sahip bir insan" demişti.

"O KELİMEDEN NEFRET EDİYORUM"

Sözlerinin devamında 'ağa' kelimesinden nefret ettiği belirten Ahmet Türk, "Geçmişte toplum tarafından desteklendik. Özellikle o kan davası süreçlerinde bütün Mardin bizden yanaydı. Diğer karşı taraftan yana değildi. Çünkü haksızlığa uğrayan bir aileydik. Yani onun için öyle bir ağalık falan şeyimiz yok. Ki 'ağa' kelimesinden de nefret ediyorum" dedi.

Tedavi gören Ahmet Türk'ün son hali...

"KOLAY KOLAY ÖLMEM"

Kanser tedavisi gören Ahmet Türk "Sağlık sorununuz devam ediyor mu?" sorusuna ise "Yok yok, tedavi iyi gidiyor. Kolay kolay ölmem" yanıtını verdi.