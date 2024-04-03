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Babaeski'de 60 yıl sonra CHP kaybetti

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Kırklareli Babaeski'de CHP'nin 60 yıllık başarısı 31 Mart'ta sona erdi. Seçimlerde CHP adayı, AK Partili rakibine kaybetti. İlçedeki bu sonuç, yerel seçimlerin sürprizleri arasına girmiş oldu.

1963'TEN BERİ TERCİH DEĞİŞMEMİŞTİ

Yerel seçimlerde 1963 yılından beri tercihini CHP'den yana kullanan Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki seçmenler, bu yerel seçimlerde fikir değiştirdi. Ak Parti'nin adayı Fırat Yayla, ilçede partisine ilk defa belediye başkanlığını kazandırdı.

Yüzde 50,30 oy oranıyla 9 bin 357 seçmenden destek alan Yayla, AK Partiye ilçe genelinde en yüksek oy oranını kazandırırken CHP adayı Öner Polat ise yüzde 45,74 oy oranıyla 8 bin 508 seçmenin desteğini alabildi.

İlçe meydanında seçmenlerle zafer kutlaması yapan Fırat, AK Parti belediyeciliği ile Babaeski'de yeni dönemin başladığını söyledi. Yol arkadaşları ile birlikte çok emek verdiklerini ifade eden Yayla, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Babaeski'de 60 yıllık CHP dönemi sona erdi

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kırklareli Babaeski AK Parti Politika Güncel Haberler

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