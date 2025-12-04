Babacan'dan süreçte 'liderler masası' çağrısı: Erdoğan Özel'i davet etse ne olacak ki?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programda Terörsüz Türkiye süreci ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili konuştu. Komisyon dışında ayrıca bir "liderler masası" kurulması gerektiği konusunda çağrıda bulunan Babacan, "Sayın Erdoğan, sayın Özel'i davet etse ne olacak ki? Tüm partiler bir masa etrafında otursak, herkes görüşünü söylese. Son kararı verecek olan yine iktidardır ama partiler arasındaki iklimin ısınması bu sürecin önünü açacaktır" dedi.

"HASSAS BİR DÖNEMDEYİZ, KAYGILIYIM"

Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini ama bu konuda kaygılı olduğunu belirten Babacan, "Gerçekten hassas bir dönemdeyiz. Ben kaygılıyım. İklim bozulursa bu iş yürümez, tıkanır. Biz yüzde 5 bile ihtimal olsa bu süreci destekleyeceğimizi söyledik. Girdik bir sürecin içerisine ama kaygılıyım" dedi.

"BÖYLE ÖNEMLİ BİR KONUDA 'LİDERLER MASASI' LAZIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da süreçte "liderler masası" kurulması yönünde çağrıda bulunan Ali Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin bekasıyla ilgili bir mesele ise hiç siyasi parti ayrımı yapmadan ülkenin Cumhurbaşkanı'nın liderleri davet etmesi gerekir. Davet edip, 'Arkadaşlar bakın bu memleket meselesi. İç siyasi çatışmaları bir kenara bırakalım. Artık anneler ağlamasın. Gelin bu konuyu beraber çalışalım, beraber yürütelim' diyebilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da böyle bir çağrımız var. Meclis'te komisyon kuruldu, her partiden üyeler var. Milletvekilleri orada. Orada bir Türkiye masası kurulmuş ama bu kadar önemli bir konuda bir de liderler masası lazım. Yani ülkenin Cumhurbaşkanı'nın şu hesabı yapmaması lazım. Bu iş olursa, burada başarıyı elde edersek bunu sadece kendime yazdırmak istiyorum. Başarı olmazsa da komisyona ya da bu işi yürüten bürokratlara yıkar geçerim gibi basit bir fırsatçılığı aklından geçirmemesi lazım"

"ERDOĞAN ÖZEL'İ DAVET ETSE NE OLACAK Kİ?"

Babacan, "Sayın Erdoğan sayın Özel'i davet etse ne olacak ki? DEM Parti de, MHP de, İYİ Parti de otursa. Tüm partiler şöyle bir masa etrafında otursak. Herkes bir görüşünü söylese. Nihayetinde son kararı verecek ve uygulayacak olan iktidardır ama partiler ve liderler arasındaki iklimin ısınması bu sürecin önünü açacaktır. Aksi halde her an bir yol kazasına maruz kalabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Böylesine önemli bir fırsat bir daha gelmeyebilir. En son 10 sene önce denenmişti" diye konuştu.