Baba Kızını İnternette Satılığa Çıkardı İddialarına İlişkin Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir babanın kızını internette satılığa çıkardığı iddialarına ilişkin yapılan incelemeler sonucunda D.K.'nin devlet korumasına alındığını duyurdu. Bakanlık, hukuki sürecin yakın takipçisi olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "bir babanın kızını internette satılığa çıkardığına" yönelik haberlere ilişkin, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." bilgisi verildi.

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Böyle baba olmaz olsun: Kızını internette satılığa çıkardı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri tarafından haberlere konu olan D.K'nin ikametinde incelemelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." bilgisine yer verildi.