Azerbaycan ve Ermenistan Liderleri Kopenhag'da Görüştü

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen 7. Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında barış sürecinin pekiştirilmesi ve TRIPP projesi gibi konular ele alındı.

TRIPP projesi ele alındı

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle düzenlenen Washington Barış Zirvesi'nde elde edilen anlaşmaların önemine değinildi. Liderler, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın daha da pekiştirilmesi yönünde çaba göstermeye hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiler. Aliyev ve Paşinyan, bölgede ulaşım iletişimlerinin faydalarını belirterek, Azerbaycan topraklarında altyapının geliştirilmesiyle ilgili mevcut çalışmaların gidişatı ve Ermenistan topraklarında Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu (TRIPP) projesini ele aldılar. Washington Bildirgesi'nin uygulanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan taraflar bu bağlamda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk süreci ve onunla bağlantılı yapıların kaldırılmasıyla ilgili oybirliğiyle alınan kararı memnuniyetle karşıladılar. Görüşmede taraflar, güven artırıcı önlemlerin bundan sonra da hayata geçirilmesinin önemine değinerek, bundan sonrada temasları sürdürme konusunda mutabakata vardılar. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
