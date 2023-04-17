Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta bin konut yapacak

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, aileler ile yaptığı sohbet sırasında Azerbaycan Bulvarını yeniden inşa edeceklerini belirterek, deprem bölgesine de bin konut yapacaklarını söyledi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, aileler ile yaptığı sohbet sırasında Azerbaycan Bulvarını yeniden inşa edeceklerini belirterek, deprem bölgesine de bin konut yapacaklarını söyledi.

İki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Azerbaycan heyeti, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki depremzedelerle bir araya geldi. Depremzede ailelerin kaldığı çadırı beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret eden Mammadov, sohbet sırasında deprem bölgesine bin konut yapacaklarını ve Azerbaycan Bulvarı'nı da yeniden inşa edeceklerini belirtti.

"Türkiye halkı, Azerbaycan'ın yardımına koşmuştur"

Azerbaycan Ümummilli Lideri Haydar Aliyev'in "Bir millet iki devlet" sözlerini hatırlatan Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, burada yaptığı basın açıklamada, "Asırlar boyu ister kötü günlerimizde ister sevinçli günlerimizde bir birimizin yanında olduk. Azerbaycan halkının bir problemi veya sıkıntısı olursa Türkiye'de devleti Türkiye halkı, Azerbaycan'ın yardımına koşmuştur. Aynı zamanda da Azerbaycan vatandaşları bir kardeşi gibi her zaman onun yanında olmuştur. Tüm savaşlarda Azerbaycan halkı Türkiye'nin yanında olur, Türk halkı da Azerbaycan'ın yanında olur" dedi.

"Türk halkı bugün imtihanla yüzleşti"

Depremin herkesi sarstığını ifade eden Meclis Başkan Yardımcısı Aliyev, "Bu deprem her birimizi sarstı. Allah-u Teala'nın bir lütf-u ile büyük Türk halkı İslam'dan evvel Allah'ını tanıyan Türk halkı bugün imtihanla yüzleşti. Türk halkının karşısında Allah'ın bir sınavıdır. Bu sınav her birimiz için bir defa daha Allah'ı tanımamıza sebep oldu. Ona göre de biz bugünleri birbirimizin yanında olmamızla bu fani dünyada bu hayatta eskiden olan arkadaşlık numunesini yaşatmamızdır" diye konuştu.

"Herkes Türkiye'ye yardıma geldi"

Azerbaycan'ın Türkiye'ye her daim desteklediğini ve yardım ettiğini anlatan Aliyev, "Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Türkiye'de baş veren bu hadiselerde, Antalya'da olan yangınlarda devletimizin grupları yardıma koştu. Bugünlerde bu depremde Cumhurbaşkanımız talimatıyla herkes Türkiye'ye yardıma geldi. Bu günlerde destek vermek için Türkiye'ye gelmek isteyen binlerce milyonlarca insanlarımız var. Bugün buraya gelmek bize nasip oldu" şeklinde konuştu.

"Sizin yalnız olmadığınızı anlatmak için buradalar"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ise "Bu depremde Türk milleti yalnız değildir. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Terklerin her birinin kalbi sizinle bir yerde atıyor. Buraya gelen bu Ramazan Bayramı Arefesinde sizlerle bir yerde olmak için Azerbaycan'dan buraya sefer etmiş milletvekillerimiz görkemli insanlarımız sadece sizinle bir yerde olmak için buradalar. Sizin yalnız olmadığınızı anlatmak için buradalar. Azerbaycan her zaman sizinledir" dedi.

Azerbaycan Milletvekili Ziyafet Asgerov, Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin ve sanatçı Cavit Abidov'un da bulunduğu heyete, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile LSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da eşlik etti. - KAHRAMANMARAŞ