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Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Azerbaycan Havayolları Uçağı Kazası: Cumhurbaşkanı Aliyev'den Açıklama

Azerbaycan Havayolları Uçağı Kazası: Cumhurbaşkanı Aliyev'den Açıklama
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın ardından büyük bir facia yaşandığını ve kazanın nedenleri üzerine bir araştırma komisyonu kurulduğunu belirtti. Uçakta toplam 67 kişi bulunuyordu ve 32 kişi kurtarıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait uçağın Kazakistan'da düşmesine ilişkin, "Bu büyük bir faciadır, Azerbaycan halkı büyük bir trajedi yaşamıştır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait uçağın Kazakistan'da düşmesinin ardından Rusya ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü. Cumhurbaşkanı Aliyev, kazayla ilgili Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda toplantı gerçekleştirdi. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediğini belirten Aliyev, "Bu büyük bir faciadır. Azerbaycan halkı büyük bir trajedi yaşamıştır. Sabah Bağımsız Devletler Topluluğu Zirve Toplantısı'na katılmak için Bakü'den St. Petersburg'a uçuyordum ve uçuş sırasında bu kaza hakkında bilgilendirildim. Hemen talimat verdim ve uçak Bakü'ye geri döndü. Daha havadayken gerekli talimatları verdim. Başbakan ile görüştüm ve onun liderliğinde bir komisyon kuruldu. Aynı zamanda Azerbaycan temsilcilerinden oluşan bir heyet, kazanın yaşandığı Aktau şehrine gönderildi. Talimatlarla Azerbaycanlı doktorlardan oluşan ekipler de hızla Aktau'ya gönderildi" şeklinde konuştu.

Kurulan komisyonun görevinin konuyu araştırarak kazanın nedenlerini ve tüm detaylarını inceleyip Azerbaycan kamuoyuna bilgi vermek olduğunu belirten Aliyev, "Bana verilen bilgilere göre Bakü-Grozni güzergahında hareket eden AZAL şirketine ait uçak, kötü hava şartları nedeniyle yönünü değiştirerek Aktau Havalimanı'na yönelmiş ve iniş sırasında kaza meydana gelmiştir. Medya ve sosyal medyada uçağın kaza anına dair görüntüler bulunmaktadır. Bunu herkes görüyor. Ancak kazanın nedenleri henüz belli değil. Çeşitli senaryolar var, ancak şu anda bu konuda konuşmak için erken" diye konuştu.

Konunun tüm detaylarıyla araştırılması gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Başsavcılık tarafından ceza soruşturması başlatılmıştır. Azerbaycan kamuoyu hem komisyonun çalışmaları hem de soruşturmanın ilerleyişi hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir" dedi.

32 kişi kurtarıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Havayolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL'dan yapılan açıklamaya göre uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu olmak üzere toplam 67 kişi bulunuyordu. Yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 6'sının Kazakistan, 3'ünün Kırgızistan ve 16'sının Rusya vatandaşı olduğu yaçıklanmıştı. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarda uçaktaki 32 kişi kurtarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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