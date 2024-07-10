Azerbaycan Dışişleri Bakanı NATO Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi ile Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, NATO Genel Sekreteri'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına başladı. Bayramov, temasları çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede enerji güvenliği, kritik altyapının korunması, askeri eğitim, mayın temizleme çalışmaları da dahil olmak üzere Azerbaycan-NATO iş birliğinin çeşitli yönlerinin ele alındığı belirtildi. Kolomina ve Bayramov'un görüşmede ayrıca Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ile bölgesel ve uluslararası güvenlik durumuna ilişkin kapsamlı fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi. - BAKÜ