Üye Girişi
Haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı NATO Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi ile Görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, NATO Genel Sekreteri'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina ile bir araya geldi. Görüşmede enerji güvenliği, kritik altyapının korunması, askeri eğitim ve Azerbaycan-NATO iş birliği ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, NATO Genel Sekreteri'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına başladı. Bayramov, temasları çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede enerji güvenliği, kritik altyapının korunması, askeri eğitim, mayın temizleme çalışmaları da dahil olmak üzere Azerbaycan-NATO iş birliğinin çeşitli yönlerinin ele alındığı belirtildi. Kolomina ve Bayramov'un görüşmede ayrıca Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ile bölgesel ve uluslararası güvenlik durumuna ilişkin kapsamlı fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Azerbaycan Orta Asya Kafkasya Nato Dış Politika Enerji Politika Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı

Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title