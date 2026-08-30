Haberler

Azerbaycan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medyadan yayımladığı mesajla kutladı. Bakanlık mesajında, Türk kardeş halkın bağımsızlık ve egemenlik için kazandığı tarihi zaferi gururla kutladıklarını ve şehitleri saygıyla andıklarını ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Türkiye, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünü kutluyor. Türkiye'nin tarihi zaferinin yıl dönümünde Azerbaycan'dan da anlamlı bir mesaj geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, "30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti Zafer Bayramı vesilesiyle kardeş halkımızı ve devletini en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz. Türkiye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını derinden saygıyla anıyor ve kardeş halkımızın sarsılmaz iradesi, azmi ve kahramanlığıyla kazandığı tarihi zaferi gururla kutluyoruz. Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi

Galatasaray’a dünya yıldızı! İşte bonservisi ve yıllık ücreti
Cem Yılmaz yoğun bakımda! Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yoğun bakımdaki Cem Yılmaz'dan haber var! Doktorunun sözleri korkuttu
İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi

Bu gördüğünüz düğünde herkes kardeş! Rahipler bile
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı