Ayvalık'ta İYİ Partili Çakır partisinden istifa etti

BALIKESİR - Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Mehmet Çakır partisinden istifa ettiğini açıkladı. Mehmet Çakır'a partisinden daha önce istifa eden Ayvalık Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Sertaç Örs de düzenlenen basın toplantısına katılarak destek verdi.

Mehmet Çakır yaptığı açıklamada, Ayvalık Belediyesi'nin İYİ Partili dört belediye meclis üyesinin 2019 yerel seçimlerinde o dönemler kurulu olan Millet İttifakı bünyesinde CHP'den seçildiklerini hatırlatarak, "Partimizi bu tarihten itibaren her mecrada en iyi şekilde temsil ettik. Bu süreç içinde almış olduğumuz kararları grup toplantısında tartışarak doğruyu bulmaya çalıştık ve birlikte çalıştık" dedi.

Ayvalık Belediye Meclisi içerisinde bugüne kadar doğru olduklarına inandıkları tüm kararlara 'Evet' dediklerini vurgulayan Mehmet Çakır açıklamasında, "Fakat belediye meclisinde özel şahsa ait arsada yapılacak inşaat için kat artışına 'Evet' demedik. Bizim bu yönde kullandığımız 'Hayır' oyumuzu mahkeme de tescil etti. Bunun yanında büyükşehir yasasıyla köylerden, beldelerden belediyeye geçen arsaların satışına, belediye şirketine borçlarını ödemesi için arsa devrine 'Hayır' dedik. Çünkü belediye başkanımız seçim çalışmalarında mali disiplin diye propaganda yaptı. 'Belediyenin mallarını satarak mali disiplin sağlayacağım' demedi. Ama Altınova'da, Küçükköy'de, Sahilkent, Alibey adasında 60'a yakın arsaları sattı" ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediyesi'nin Tavuk Adasında eski görünümlü yeni bina yapımını durdurması için mahkeme masraflarını MHP'li meclis üyesi Levent Grup ile birlikte karşılayarak idare mahkemesinde dava açtıklarını aktaran Mehmet Çakır, "İYİ parti meclis üyeleri aldığımız kararlarda hep tutarlı olduk. Ayvalık meclisinde satışlara 'Hayır' dediğimizde Büyükşehir meclisinde de Büyükşehir Belediyesinin getirdiği satışlara da 'Hayır' dedik. Ayvalık Belediyesi satışlarına 'Evet' diyenler başka partiden olduğu için Büyükşehir Belediyesi satışlarına 'Hayır' diyebilmektedirler" dedi.

Altınova'daki pazaryerinin 4,5 yıldan bu yana yapılamadığını kaydeden Çakır, "Seçimlere 6 ay kala arsa karşılığı yaptırılması etik değildir. Ayvalık Belediyesi kendine ait olmayan belediye binasına restorasyon için 11 milyon TL Belediye bütçesinden harcadı. Bu bedel ile Altınova pazar yeri yapılabilirdi. Kişiler için öncelikler farklı olabiliyor. Altınova Koruma Girişimi tarafından düzenlenen Altınova pazaryeri protestosuna ve sahilde yapılan inşaatına karşı çıkanların yanında olduk destek verdik. Altınova halkı en modern pazaryerini hak etmektedir" diye konuştu.

Siyasetin sadece Ankara da yapılmadığını belirten Mehmet Çakır, "İllerde siyaset ilçelerde de yerel siyaset yapılıyor fakat siyaset birbirinden kopuk yapılıyor nasıl mı? 2019 seçimlerinde Türkiye de en çok Büyükşehir belediye meclis üyesini İyi parti Balıkesir'de çıkardı. 15 meclis üyesi ile girdiğimiz bu süreçte meclis üyelerinin teşkilatlarla yaşadığı sıkıntılardan dolayı bugün itibarıyla sayı 10 a düştü. Genel merkezimiz, bugüne kadar neden 'Meclis Üyelerim istifa ediyor?' diye bir çalışma veya bir toplantı dahi düzenlemedi? Bizlerle görüş alışverişinde bulunma gereği duymadı? Sayın il başkanıyla yaptığım görüşmede, 'Ayvalık'ta ilçe teşkilatı ile meclis üyeleri arasında rahatsızlıklar var. Gelin taraflarla görüşün' diye uyardığım halde 'Tamam gelelim konuşalım' dediğinde belki bir ortak nokta buluruz diye umutlanmıştım. Fakat ne oldu, İl başkanı Ayvalık'a geldi. Yanında Sayın Turhan Çömez ile birlikte ilçe başkanını dinlediler ve ayrıldılar. Meclis üyelerini sayın vekil ve İl başkanı muhatap alma gereği bile duymadılar bizleri derinden üzdüler" dedi.

Kendilerinin tanınırlılıklarını arttırmak için meclis üyesi olmadıklarını vurgulayan Çakır, " Bizler Ayvalık'a, Altınova'ya Küçükköy'e ve köylerimize hizmet etmek onların mecliste, Büyükşehir belediye meclisinde temsilcileri olmak için yola çıktık. Bizler koltuk sevdalısı değiliz. İlçe başkanı olmak törenlerde partiyi temsil etmekle birlikte yaşadığımız bölgede meydana gelen sıkıntıları veya olumsuzlukları dile getirmektir. İlçe başkanının basın önünde açıklamalarda bulunduğunu ben hatırlamıyorum. Sayın Turhan Çömez genel seçim sonrası ilçemize teşekkür ziyaretine geldiğinde İlçe başkanı vekili Ayvalık'ın kanayan yarası çalışmayan arıtma tesisini göstermek yerine avcılar kulübüne Sarımsaklı sahil düzenlemesini göstermek yerin Ayvalıkgücü spor kulübüne. En çok oy aldığımız Bağyüzü yerine Akçapınar'a götürmeyi biliyor. Çünkü kendisini yönlendirecek yönetimde kimse yok. Çevresindekilerin tek derdi önümüzdeki yerel seçimlerde meclis üyesi olabilmek. Sayın ilçe başkanı bir yayın kuruluşuna vermiş olduğu demeçte; arkadaşımızın sosyal medyada paylaştığı yazıyı gerekçe göstererek gerekli görüşmeleri yapıp, zemini hazırlayıp iki gün sonra sosyal medya üzerinden bizlere, 'İstifa edin. Etmezseniz sizleri disiplin yoluyla ihraç ederiz"e getirdiler. Paylaşım yapıldıktan sonra ilçe yönetiminden herhangi biri bizlerden birini arayarak yazının düzeltilmesini isteme gereği bile duymadılar. Meclis üyesi arkadaşlarımız Sertaç Örs ve Mehmet İlhan arkadaşımız ayrıldılar. Ben disiplin soruşturmasının başlamasını ve bugüne kadar elime savunma yazısının gelmesini bekledim ama gelmediği için ilçe yönetiminin canlarının sıkılmaması için bugün ben de iyi partiden ayrılma kararı aldım. Sayın ilçe başkanı 4 meclis üyesi ile aldığı ilçe başkanı görevini bugün itibariyle bir üyeye düşürmüştür. Bu başarısından dolayı kendisini meclis üyeleri olarak tebrik ederiz" diye konuştu.

Belediye Meclis Üyeliği görevlerini bundan sonra bağımsız olarak sürdüreceklerini vurgulayan Çakır, bundan sonra da hiçbir siyasi partide olmayacaklarının altını çizdi.

Ayvalık Belediyesi'nin İYİ Parti'den daha önce istifa eden Belediye Meclis Üyesi Sertaç Örs ise, ilçe yöneticileri ya da partililerle ilgili herhangi bir sıkıntısı olmadığını ancak ilçe başkanı ve bazı yöneticilerle aralarında çok ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu söyledi.

Pire için yorgan yakmak adına istifa etmediklerini kaydeden Sertaç Örs, "Benim İYİ Parti ile ilgili herhangi bir sorunum yok. Benim yaşadığım sıkıntı ilçe başkanı ve il başkanıyladır. Bir il ve ilçe başkanı, seçilmiş meclis üyeleriyle herhangi bir konuda istişare etmiyorlarsa, memleketi yönetemezler. Bu yüzden de aldığımız karar saygı duyulmasını istiyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de seslenen Sertaç Örs, "Şu an, 8 yıl önceki çizgisinden sapmış bir İYİ Parti ile karşı karşıyayız. Halka indiğimiz zaman bunu bizlere zaten anlatıyorlar. Bunları biz parti yönetiminde dile getiremiyoruz. Çünkü mesela Ayvalık'ta bugüne kadar İYİ Parti İlçe Yönetimi tarafından davet edilip de bir kez bile toplanamadık. Artık bize istifa etmekten başka da çare kalmadı" diye konuştu.