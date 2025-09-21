Bayrampaşa Belediyesi seçiminde 4 turda da eşitlik çıktı, salon karıştı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisi bugün toplandı. Başkan vekili seçimi öncesi Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde toplam 37 meclis üyesi bulunuyor.

Başkanvekilliği seçiminde CHP'nin Bayrampaşa adayı İbrahim Kahraman, AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu, seçim saat 10.00 itibariyle başladı.

CHP'NİN ÜYE SAYISI 18'E DÜŞTÜ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa'da 22 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti 12, MHP ise 3 meclis üyesi çıkarmıştı. Son istifaların ardından belediye meclisinde CHP'nin üye sayısı 18'e düştü. Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu.

İLK İKİ TURDA KAZANAN ÇIKMADI

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminde AK Partili üye 19, CHP'li üye 18 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanmadığı için ikinci tura geçildi. İkinci tur seçimlerinde ise AK Partili üye 18, CHP'li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.

3. TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI

Seçimde sonucun belirleneceği üçüncü turda ise yine AK Partili üye 18, CHP'li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. 4. tura geçildi.

DÖRDÜNCÜ TUR DA 18-18 BİTİNCE GERGİNLİK ÇIKTI

Seçimin 4. turunda da 18-18'lik beraberlik sonucu çıkınca salonda meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Salonda gerginlik ve tartışma yaşanırken, salondaki bazı üyeler toplantı odasına alındı. Seçimi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik takip ederken, vatandaşlar seçimi belediye binası dışında izliyor.

BAŞKAN VEKİLİ KURAYLA BELİRLENECEK

İlk dört turda seçimin berabere sonuçlanması nedeniyle kurallara göre; belediye başkan vekili iki aday isim arasında kurayla belirlenecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 21 Eylül Pazar günü toplanmasının uygun görüldüğünü bildirmişti.

Valilikten yapılan açıklamada, Mutlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Mutlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, görevinden uzaklaştırıldığını aktarmıştı.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu 26 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturmada, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.