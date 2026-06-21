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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Kütahya'da sahte kimlikle yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Kütahya'da sahte kimlikle yakalandı
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Kütahya'da polis denetiminde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu Nazar Mohammad Nazari, sahte kimlikle yakalandı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince yapılan denetimde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu Nazar Mohammad Nazari (29), sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Paşam Sultan Mahallesi Pekmez Pazarı Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı kontroller sırasında şüpheli görülen bir kişi durduruldu. Yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Gerçek kimliğinin Nazar Mohammad Nazari (29) olduğu belirlenen şüpheliyle ilgili araştırma yapan polis ekipleri, Interpol Europol Başkanlığı tarafından 23 Kasım 2023 tarihinden bu yana dünya genelinde kırmızı bültenle arandığını belirledi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Ayrıca, Nazari hakkında Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan verilen 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 25 bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

5 SUÇ KAYDI BULUNDU

Yapılan sorguda Nazari'nin 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan 3, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan ise 2 olmak üzere toplam 5 suç kaydının bulunduğu saptandı. Kırmızı bültenle aranan şüpheli, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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