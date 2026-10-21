AYM, Yeni Parti'nin isim ve rumuz değişikliği başvurusunu oy çokluğuyla reddetti

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "'İsmimizi değiştirmeyeceğiz. Yeni Parti'nin adının Yeni Parti kalacağına inanıyoruz' demiştik. Bugün de Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar vermiş, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteci-Yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı suikastının 27'nci yılı anma törenine katıldı. Burada konuşan Özel, "Ahmet Taner Kışlalı anmasına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak katılamamıştım. Yeni Parti'nin Genel Başkanı olarak, şartların bizi yeni bir parti kurmaya ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadeleyi yeni bir partide, partiyi yeniden Atatürk'ün partisi, demokratik olarak kendisine genel başkan seçebilen ve yenilgilere değil; kazanmaya alışan, kazanmadığı takdirde böyle bir mücadelenin içinde olmanın bir anlamı olmadığını idrak etmiş kadroların zaruri mücadelesini verdiğimiz Yeni Parti'de bu ilk anmaya katılabilmiş olmayı bir büyük eksikliği, bir nebze kendi adıma ve partimiz adına telafi etmek olarak ifade etmek isterim. Hatırasının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Katıksız Atatürkçülüğü, Kemalizme yaptığı vurgular ve bunun 'mış gibi' yapılamayacak olmasıyla ilgili bütün düşünce ve görüşlerini kendimize bir kez daha bir nasihat, bir öğüt, bir vasiyet olarak aldığımızı ifade etmek isterim" diye konuştu.

"'İsmimizi değiştirmeyeceğiz' demiştik, Anayasa Mahkemesi bu yönde karar vermiş, hayırlı uğurlu olsun"

Özel, konuşmasının ardından Ahmet Taner Kışlalı Parkı'na yürüyerek buradaki anma programına katıldı. Kışlalı'nın anıtına çiçek bırakan Özel, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, "Anayasa Mahkemesi'nin, Yeni Parti'nin isminin ve rumuzunun değiştirilmesine yönelik hukuki başvuruyu oy çokluğuyla reddetmesi" hakkında şunları söyledi:

"Yeni Parti'nin kuruluş talimatını millet verdi. Adını sokakta, meydanda, evlerde, köylerde millet koydu. Millet dedi ki 'Yeni partiyi kur, yeni partiyi kur' diye. Kurarken hiç isim aramadık. 'Milletimiz 'yeni parti' diyorsa Yeni Parti olur' dedik. O sırada arkadaşlarımız titiz bir çalışma ile baktılar zaten, 'Böyle bir isim var mı' diye, 'Başka bir isimle benzer olur mu' diye. Başvurumuzu yaptık, İçişleri Bakanlığı kabul etti. Ardından maksatlı olarak Yeni Parti'yi tartışmaya açmak isteyenler. Hatırlayın neler neler söylendi. İşte 'özenli davranmadılar, bunun olacağı belliydi' filan. Türkiye'nin bu iltibas konusundaki en çok çalışmış ve görüşleri en çok kabul gören akademisyenlerinden görüş aldık. 'Kesinlikle iltibas yok' dediler. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne de sunmuştuk. Geçen ay biliyorsunuz herkes felaket tellallığı yaparken ben demiştim, 'Çok olumlu bir görüş var. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. İsmimizi değiştirmeyeceğiz. Yeni Parti'nin adının Yeni Parti kalacağına inanıyoruz' demiştik. Bugün de Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar vermiş, hayırlı uğurlu olsun. Millete rağmen hiçbir şey olmaz. Millet partinin adını koyduysa bunu Yeni Parti'nin yükselişinden rahatsız olanlar istiyor diye millet kimseye değiştirmez. Hayırlı, uğurlu olsun. Seçimlerde Yeni Parti'de buluşmak ve seçimden sonra Yeni Parti iktidarında herkesin yüzünü güldürmek üzere yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı