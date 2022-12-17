Ayhan Bilgen'e Demirtaş sorusu: O içerdeyken siz nasıl oldu da serbest kaldınız?

HDP'den istifa edip Türkiye'nin Sesi Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'e katıldığı kahvaltı programında "Beraber yol yürüdüğünüz Selahattin Demirtaş hapisteyken siz nasıl oldu da serbest kaldınız?" sorusu yöneltildi. Bilgen bu soruya "Bizim normalimizle anormalimiz karışmış durumda. 'Neden tutuklu değilsiniz?' diye soruluyor. Oysa bir ülkede 'Siyasetçiler neden tutuklu?' diye sorulması lazım" yanıtını verdi.