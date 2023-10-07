Aydın'ın Buharkent ilçesine yeni kaymakam atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan atamalar sonucunda Aydın'ın Buharkent ilçesine Cuma Omurca kaymakam olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli ilçelere kaymakam adaylarının ataması gerçekleştirilirken, atamaların ardından Aydın'ın Buharkent Kaymakamlığı'na atanan Cuma Omurca ilçedeki görevine başladı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir süredir boşta kalan Kaymakamlık makamına atama gerçekleştirildi. 7 Şubat 2022 tarihli bakanlık onayı ile atandığı Buharkent Kaymakamlığına atanan ve 2023 Eylül ayına kadar görevde kalan Alper Açıkgöz yurtdışı stajı sebebiyle görevden ayrıldı. Açıkgöz'ün yerine 111. Dönem Kocaeli Kaymakam Adayı Cuma Omurca atandı. Kaymakam Omurca, Buharkent'e gelerek göreve başladı.

Cuma Omurca kimdir?

1991 yılında Kars ili Susuz ilçesinde doğan üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Cuma Omurca, 09.06.2015 tarihinde Adana Valiliği İl Göç İdaresi emrinde İl Göç Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Omurca; 10.08.2016-04.05.2018 tarihleri arasında Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdür Vekili olarak, 07.05.2018-06.09.2022 tarihleri arasında Van İl Göç İdaresi Müdür Vekili olarak görev yaptı. 19.09.2022 tarihinde Muğla İl Göç İdaresi Müdür Vekili olarak göreve başladı. Daha sonra kaymakamlık sınavlarını başarıyla geçen Omurca, Kocaeli 111. Dönem Kaymakam Adayı olarak Buharkent Kaymakamlığına atandı. Omurca, son olarak İçişleri Bakanlığı'nın 28.09.2023 tarihli onayı ile Buharken Kaymakamlığı görevine atandı. - AYDIN