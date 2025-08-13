CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor
Güncelleme:
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası büyük ses getirdi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül söz konusu iddiayı doğrularken Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceğini belirtti. Çerçioğlu'na rozetini 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat takması bekleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CHP'Lİ VEKİL HABERLERİ DOĞRULADI

Ankara kulisleri bu haberle çalkalanırken Çerçioğlu'nun suskunluğu ise dikkat çekti. Cep telefonlarına cevap vermeyen Çerçioğlu'na ulaşım sağlanamazken CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamayla Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddialarını doğruladı.

3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA

Bülbül, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceğini belirtti.

"ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK" İDDİASI

Çerçioğlu'nun 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılması beklenirken rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı öne sürüldü.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1968'de Aydın Nazilli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamladı. 1988'de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. New York'ta Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısı Türk cemiyetlerinde etkin ve saygın görevlerde bulunmasına neden oldu. Sanayici olarak da faaliyetlerde bulundu. Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma, Atatürkçü düşüncelere sahip çıkma, nüfus planlaması gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı.

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErdal Demirtürk:

Kesin bir halt işlediler yoksa imkansız bir şey hiç olmayacak bir şey

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

başka çaresimi var kadının hırsızlamı devam etsin yola rezil oldu herkez Yunan oğlu yüzünden

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

chp içinde kavga olmuştur..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSnr:

Resmen rezillik.5 donem belediye baskani oldu yine akpden devam eder almaya diye dusunuyorsa yanılıyor.Aydini kaybeder.topuklu efe bile yalakalık derdine düşmüş,artik ne menfaati varsa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
