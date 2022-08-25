Aydemir: 'Yatırımcılar başımızın tacıdır'

Erzurum'da 2'inci OSB'de yatırımcılarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili Aydemir, 'Her yatırımcı, istihdam, üretim, ihracat demektir.

Erzurum'da 2'inci Osb'de yatırımcılarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili Aydemir, 'Her yatırımcı, istihdam, üretim, ihracat demektir. Öyleyse başımıza taç hükmündedirler' dedi.

Aydemir ve Öz'den 2. OSB zirvesi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan, AK Parti İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte 2'inci Organize Sanayi Bölgesi(OSB)'de yatırımcılarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetini paylaştı, yatırımcılara verilen destekleri aktardı.

Aydemir'den Erzurum'a yatırım istişaresi

2. OSB'de yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantıda 2022 -2023 sürecinde öngörülen gelişmeler, planlanan yatırımlar, hayata geçirilecek projeler ele alındı. İl Başkanı Öz'ün de değerlendirmelerde bulunduğu istişare toplantısında OSB alanında yatırım çeşitliliği, alternatif yatırımlar, Tarımsal OSB'ler ve ihtisas Sanayi Bölgeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

İş İnsanı Adalı'yı ziyaret

2. OSB Bölgesinde yatırımcılar Zirvesi sonrasında işyeri yanan İş insanı Fatih Adalı'yı ziyaret eden AK Parti heyeti geçmiş olsun dileklerini iletti, destek bildiriminde bulundu. Milletvekili Aydemir, 'Tespit ne kadar yerindedir: "Cana gelmesin de mala gelsin" Kardeşimize bundan sonrası için huzur üzere bir hayat diliyoruz.' dedi.

Yatırım alanları incelemesi

2'inci OSB'de yatırım alanlarında incelemelerde bulunan Milletvekili Aydemir İl Başkanı Öz ve AK Parti Yöneticilerinden oluşan AK Parti heyeti sanayicilerle bire bir görüşerek, beklentilerini aldı, önerilerini tespit etti, Erzurum'un sınai ve ticari alandaki vizyonuna ilişkin yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Palandöken'de Ak zirve

Milletvekili Aydemir, AK Heyet ile birlikte Palandöken ilçe başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve Kadın Kolları Başkanlığı üyeleriyle istişari görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda AK Parti Palandöken Kadın Kolları Başkanlığına atanan Saniye Tokçe ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini sunan AK Parti heyeti görevi devreden Kübra Bozkurt'a plaket sunarak, hizmetleri için minnettarlıklarını sundu.

'Cumhurbaşkanımıza minnettarız'

Palandöken AK Parti Kadın Kolları Zirvesinde gündem, özellikle kadınların AK Parti'ye güvenleri, Cumhur İttifakının yürüttüğü hizmet ve yatırım seferberliği, kadınlar mihverinde eser ve hizmet siyasetine bakış, vatandaş memnuniyeti oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda sebat ve kararlılıkla yürüdüklerini vurgulayan AK Partili kadınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefa ve sadakatlerini paylaştılar.

Ak Heyet Manisa Heyetini Ağırladı

Milletvekili Aydemir, saha çalışmaları sonrasında, TBMM'deki üstün hizmet ve çalışmalarıyla gündem oluşturan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve beraberindeki Efe ve Trakya heyetini ağırladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Hüseyin Koçan'ın da katıldığı ağırlamada Milletvekili İbrahim Aydemir, heyete Erzurum'u anlattı, ilin tarihi ve turistik alanlarına konuk ederek Erzurum'un tarihi ve kültürel dokusunu aktardı.

Milletvekili Uğur Aydemir Erzurum'un Konuğuydu

Kale içinde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Erzurum'a değgin görüşlerini aktaran Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, 'Dadaşlarla mülaki olmak, tarih yazan şehirlerimiz içinde özel bir yeri bulunan Erzurum'u birkaç günlüğüne de olsa yaşamanın mutluluğunu yaşadık. Sayın Milletvekilimiz İbrahim Aydemir ve AK Parti Teşkilatının gösterdiği misafirperverliğe müteşekkiriz' ifadeleriyle değerlendirmelerde bulundu.

Aydemir Barutçu ve Çiltaş ailelerinin acısını paylaştı

Milletvekili Aydemir daha sonra taziye ziyaretlerinde bulundu. Rahmeti Rahmana Kavuşan Yakutiye AK Parti Kadın Kolları eski başkanı Nihal Barutçu'nun ailesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, 'Başkanımızın emeklerini asla unutmayacağız. Mekanı cennet olsun inşaallah.' Niyazında bulundu. Aydemir daha sonra, Dar-ı Beka'ya göçen Nuri Çiltaş için Canip Çiltaş ve diğer aile efradına taziye ziyaretinde bulundu. - ERZURUM