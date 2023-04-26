Aydemir: 'Erzurum marka şehir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Erzurum'un marka ürünleri ve gastronomi kültürü değerlerini paylaşarak, ilin markalaşma odağında önemli aşamalar kaydettiği, turizmin her çeşidini barındıran ilin marka ürünleriyle de gündem oluşturduğunu aktardı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Erzurum'un marka ürünleri ve gastronomi kültürü değerlerini paylaşarak, ilin markalaşma odağında önemli aşamalar kaydettiği, turizmin her çeşidini barındıran ilin marka ürünleriyle de gündem oluşturduğunu aktardı.

Aydemir Erzurum'un gastronomi kültürünü tanıttı

Her basın toplantısında ilin beşeri ve sosyal değerlerini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, bu kez gastronomi turizmi kaydında Erzurum'un coğrafi işaret alan ürünlerini tanıttı, başvuru safhasındaki ürünler hakkında bilgi vererek, herkesi Erzurum'un bu müstesna zenginliğinden yararlanmaya davet etti.

Sıra Sanayi Ürünlerinde

Erzurum'da OSB'lerin üretim ve ekonomiye katkı sağlama düzeyinde ciddi bir ivme yakaladığını, ilin son 21 yılda sağlanan desteklerle sanayi ürünleri dalında da marka ürünler çıkarmaya hazır durumda olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ilin sanayi kenti olma yolunda da ciddi bir mesafe aldığını aktardı.

Marka İlçeler Konsepti

Erzurum'un Marka ilçeler konsepti düzeyinde son yıllarda önemli bir aşama kaydettiği, ilçelerin kendi kaynak, potansiyel ve değerleriyle öne çıktığına işaret eden Milletvekili Aydemir, bu gelişmenin il sosyo ekonomik düzeyinin yükselmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Erzurum ve Coğrafi Ürünleri

Erzurum'un havası, suyu, Palandöken'i, haşmetli tarihi ve medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olarak kültürel zenginlikleri yanı sıra Türk Mutfağına da marka ürünleriyle önemli katkılarda bulunduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, ilin coğrafi işaret alan ürünlerini ve gastronomi alanındaki değerlerini paylaştı.

Erzurum Turizm Çeşitliliği

Erzurum'un turizm çeşitliliği alanında özel ve zengin bir durumu içerdiği, turizmin hemen her alanında değerler barındırdığını belirten Milletvekili Aydemir ilin mutfak turizmi diye de adlandırılabilecek gastronomi turizminde de söz sahibi olduğunu aktardı.

Aydemir'den Erzurum ETB'ye Teşekkür

Son 10 yıllık süreçte Erzurum mutfağına ait ürünlerin coğrafi işaret alması odağında gündem oluşturduğu, bu kayıtta ETB tarafından başvurular yapıldığını bildiren Milletvekili Aydemir, 'Erzurum ürünlerinin tanıtılması ve değer üretmesi bazında girişimlerde bulunan ve tescil imkanı sağlayan ETB Başkanı Hakan Oral ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

'Erzurum Gastronomi Kenti'

Milletvekili Aydemir, 'Erzurum gastronomi kenti. Erzurum mutfağı çok zengindir. 46 mutfak ürünümüz TÜRKPATENT gündeminde, coğrafi işaret başvuruları yapılmış, çoğu da bu işareti almış durumda. Bu 46 mutfak ürününün 36'sı için Erzurum Ticaret Borsamız coğrafi işaret için gerekli girişim ve projelendirmeyi gerçekleştirdi. ' dedi.

Erzurum'dan 56 Başvuru 22 Tescil

Erzurum'da 56 ürün için Coğrafi işaret başvurusu yapıldığını, 22'sinin coğrafi işarete kavuştuğunu bildiren Milletvekili Aydemir, Erzurum ehram dokuma kumaşı, Karnavas Bezi, Oltu taşı, İspir Şeker Fasulyesi, Narman Fasulyesi, Hınıs Fasulyesi, Şenkaya Fasulyesi, Oltu Cağ kebabı gibi ile ait çok sayıda ürünün coğrafi işaretli olduğunu; il mutfağına ait, Erzurum pekmezli baklavası, Erzurum ayran aşı çorbası, Erzurum ayva yahnisi, Erzurum aşotu, Erzurum çivil peyniri, Erzurum demir tatlısı, Erzurum dut çullaması, ErzurumEkşili dolması, Erzurum Eriştesi, Erzurum et kavurması, Erzurum hurma tatlısı, Erzurum hasıtası, Erzurum gliko, Erzurum kadayıf dolması, Erzurum kavut haşılı, Erzurum ketesi, Erzurum kıtlama şekeri, Erzurum küflü çivil peyniri, Erzurum hıngeli, Erzurum çeç pancarı, Erzurum çortutu pancarı gibi 50'ye yakın ürünün de TÜRK PATENT kaydında coğrafi işaret sürecinde bulunduğunu bildirdi. - ERZURUM