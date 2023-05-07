Aydemir: 'Dadaş Gönüller Cumhurbaşkanımızla müftehir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Anadolu coğrafyasını aşk ve iman ile uyandıran Türkiye Yüzyılının Mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Dadaş Gönüller dünya durdukça müftehir olacaklardır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Anadolu coğrafyasını aşk ve iman ile uyandıran Türkiye Yüzyılının Mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Dadaş Gönüller dünya durdukça müftehir olacaklardır. ' dedi.

Aydemir Saha Çalışmalarını Sürdürüyor

Milletvekili Aydemir saha çalışmaları kapsamında Memur Sen'i ziyaret etti, Çaykara, Ayazpaşa ve Cumhuriyet Caddelerinde esnafla buluştu, vatandaşlarla 14 Mayıs'a ilişkin değerlendirmeleri paylaştı. Milletvekili Aydemir, dadaşların 5 Mayıs AK Parti Erzurum mitinginde siyasi tarihin en özel sayfalarında yer alacak bir AK bir duruş sergilediklerini belirtti.

Milletvekili Aydemir, 'Erzurumluluk ruhunu vurgulayarak, Vatanın birliği, milletin bütünlük ve beraberliği, devletin dirliği kaydında tarih yazan Abide liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccüh ve desteklerini ortaya koyan kardeşlerimize müteşekkiriz. ' dedi.

Aydemir ve Ilıcalı'dan Memur-Sen İstişaresi

22 ve 26'ıncı dönem Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile birlikte Memur-Sen'i ziyaret eden Milletvekili Aydemir güncel siyasi ve sosyal gelişmeleri istişare etti. Memur-Sen'in Mehmet Akif İnan'ın vediası, mirası ve ifadesi olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Ufuk şahsiyet merhum İnan'ın eser ve hatıralarını diri tutmak hepimizin borcudur. ' değerlendirmesini yaptı.

Aydemir'den Esnaf, Eşraf ve Vatandaşlarla Buluşma

Saha çalışmalarında esnaf, eşraf ve vatandaşlarla buluşmayı sürdüren Milletvekili Aydemir Çaykara, Ayazpaşa ve Cumhuriyet Caddelerinde dadaşlarla buluştu ve hayati önemdeki 14 Mayıs seçimlerine dönük öngörü ve tespitleri aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dadaş vefasının emsalsiz ve tarifsiz bir saygı ve sevginin ifadesi olduğunu aktardı.

Türk Dünyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek

Ziyaretlerinde, katıldığı KEİPA Genel Kurulu ve Özbekistan referandumu gözlemciliği odağında Türk Dünyası'nın verdiği ilhama değinen Milletvekili Aydemir, 'Türk Dünyası tarihte hiç olmadığı kadar birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor. Türk devletleri arasında onlarca teşkilat oluşumu gerçekleşiyor; ülkelerin kalkınması gelişmesi için ortak projeler yapılıyor. Bütün bunların mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milliyetçi bakış, 14 Mayısta Cumhurbaşkanımız etrafında firesiz kenetlenecektir inşaallah.' İfadelerine yer verdi. - ERZURUM