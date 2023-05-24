Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir'

AK Parti Erzurum 25, 26 ve 27'inci dönem Milletvekili İbrahim Aydemir, '28 Mayıs siyasi tarihimiz için bir dönüm noktası, kutlu bir dirilişin müjdecisi, Türkiye Yüzyılı'nın girizgahı, Türk Asırlarının habercisi olacaktır.

AK Parti Erzurum 25, 26 ve 27'inci dönem Milletvekili İbrahim Aydemir, '28 Mayıs siyasi tarihimiz için bir dönüm noktası, kutlu bir dirilişin müjdecisi, Türkiye Yüzyılı'nın girizgahı, Türk Asırlarının habercisi olacaktır. Bu tarihi dönemin lideri kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımızdır.' dedi.

Milli İrade Kararlılığı

Erzurum'da milli iradenin tarihi bir kararlılıkla 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dadaşlık manası ve vurgusu kaydında güçlü bir destek vereceğini, sahadaki gözlemlerin bunu öngördüğünü belirten Aydemir, 'Erzurumlu eser ve hizmet siyasetiyle Şehri Mübarek ilimizi Türkiye Yüzyılına hazır hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda ve izindedir. ' değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum Cumhurbaşkanımıza Destekte Tek Yürek Halinde

Erzurum'un Türkiye Yüzyılına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde girmeye odaklandığının altını çizen Aydemir, 'Şanlı tarihimizin müellif kenti Erzurum 28 Mayıs'ta da Türkiye Yüzyılına önsöz olacak bir duruş sergileyecektir. Dadaşların duası ve desteği Sayın Cumhurbaşkanımızladır. ' yorumunu yaptı.

Aydemir Palandöken'deydi

Aydemir 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi saha çalışmaları kapsamında Palandöken ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Palandöken Kaymakamlığı Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünü ziyaret eden Aydemir, MHP Erzurum SKM'nin konuğu oldu.

Aydemir Esnaf ve Eşrafla İstişare Etti

Palandöken ilçesinde vatandaşlarla görüşerek 28 Mayıs seçimleri kaydında görüş alışverişinde bulunan Aydemir, esnaf ve eşraf istişarelerine devam etti. Aydemir Palandöken ilçesi saha çalışmaları sonrasında Kardelen Tv'de 3 dönemlik milletvekilliği ve 28 Mayıs seçimleri odağında değerlendirmelerde bulundu.

Palandöken Türkiye Yüzyılına Hazır

AK Parti Palandöken İlçe Başkan Yardımcısı Turan Dinler ve AK Parti heyetiyle birlikte ilçe kaymakamlığını ziyaret eden Aydemir, Kaymakam Uğur Tutkal'ın konuğu oldu. Ziyarette ilçenin sosyoekonomik vizyonu ele alında, kamu ve özel sektör yatırımları ile ilçe 2023 hedefleri görüşüldü. Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Aydemir, 'Palandöken Türkiye Yüzyılına hazır.' kaydını düştü.

Aydemir'den Müftülük Ziyareti

Aydemir ve beraberindeki AK Heyet Palandöken ilçe Müftülüğünü ziyaret etti. Müftü Ahmet Gözcü ve Müftülük yöneticileriyle biraraya gelen Aydemir, 'yaptığı açıklamada, 'Palandöken İlçe Müftülüğünü ziyarette değerli Hocamızın aydınlatan sohbetini ve ilçemizdeki faaliyetlerini dinledik. Müftülük nikah salonunu gezerken, "Hacı, hoca, camii, cemaat ifadelerinin irtica ile yaftalandığı karanlık dönemlerden, geldiğimiz berrak zemine şükrettik; bu hali inşa eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükran sunduk. ' dedi.

Başkan Sunar'la İstişare

Aydemir, Kaymakamlık ve Müftülük ziyaretleri sonrasında Palandöken Belediyesinde Başkan Muhammet Sunar'la istişare etti. AK Parti Palandöken İlçe Başkan Yardımcısı Turan Dinler ve Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir'in de katıldığı istişarede, seçim süreci ve süreçteki gelişmeler değerlendirildi.

Palandöken'de Eser Siyaseti

Erzurum'un her ilçesinde olduğu gibi Palandöken ilçesinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefa ve ufkuna sadakatte örnek bir kararlılık gösterdiği ve destek verdiğini ifade eden Aydemir, Başkan Sunar ve ekibinin süreçteki gayret ve çalışmalarına müteşekkir olduklarını belirterek, 'AK Parti hizmet felsefesini eser ve hizmetlerle sergileyen Sayın Sunar ve Çalışma ekibi AK Partiye, Cumhur ittifakına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterilen teveccühte önemli bir rol oynamışlardır. Erzurum'un zirvesini ifade eden Palandöken 28 Mayısta da Sayın Cumhurbaşkanımıza destekte de adının taşıdığı manaya mütenasip konumunu sürdürecektir. ' dedi.

Aydemir'den Cumhur İttifakı Buluşması

Aydemir saha çalışmaları düzeyinde Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Koordinasyon Merkezinde İl Başkanı Adem Yurdagül ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İstişare ziyaretinde Cumhur ittifakındaki birlik ve beraberlik ele alındı, 14 Mayısta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen desteğin 28 Mayıs'ta daha da artacağına ilişkin tespitler paylaşıldı.

Aydemir ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, 'MHP Erzurum İl Başkanlığımızın Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret edip İl Başkanı Sayın Adem Yurdagül ve yöneticilerle seçim sürecini değerlendirdik. Emeklerine sonsuz kere sonsuz teşekkür ediyoruz. ' dedi.

Aydemir Erzurum Yatırımlarına Dikkat Çekti

Aydemir, söyleşide Erzurum'da hayata geçirilen HES ve Sulama yatırımları, Enerji Koridoru, Eğitim ve Kültür proje ve yatırımları, Erzurum'un bölgesinde Sağlık, Turizm, Spor ve Eğitim merkezi ve şehri olmasına ilişkin planlamalar, 2. OSB kaydında yatırımların Erzurum'a yönelmesi başta olarak ildeki sosyoekonomik atılımları paylaştı. Aydemir söyleşide, Erzurum halkını 28 Mayısta oy kullanmaya davet ederek, 'Dadaşların Sayın Cumhurbaşkanımıza vefa ve onun çizdiği ufka sadakatte örnek ve zirve duruş sergileyeceğinden eminiz.' vurgusuna yer verdi. - ERZURUM

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023