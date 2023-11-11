Ayaş'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 101 Eser Ele Geçirildi

Ankara'nın Ayaş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 101 tarihi eser ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, Roma ve Osmanlı dönemine ait bronz ve gümüş sikkeler ile süs ve metal objeler bulundu.

Ankara'nın Ayaş ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 101 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ayaş'ta S.A'nın ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Takibin ardından jandarma ekipleri tarafından S.A'nın aracında yapılan aramada, 52'si Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz ve gümüş sikke, 23'ü süs ve 26'sı metal obje olmak üzere 101 tarihi eser ele geçirildi.

S.A. ile beraberindeki Y.B. ve Z.P. ekipler tarafından gözaltına alındı, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.