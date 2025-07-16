Ay Yıldız Projesi için Toplantı Düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Ay Yıldız projesi için bir araya geldi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ay Yıldız projesi ile ilgili toplantı yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşası devam eden ve Milli Savunma Bakanlığının yeni karargahı olacak olan Ay Yıldız projesi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri de yer aldı. Toplantı sonrasında iki bakan, Ay Yıldız yerleşkesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika