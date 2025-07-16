Ay Yıldız Projesi için Toplantı Düzenlendi

Ay Yıldız Projesi için Toplantı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Ay Yıldız projesi için bir araya geldi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ay Yıldız projesi ile ilgili toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşası devam eden ve Milli Savunma Bakanlığının yeni karargahı olacak olan Ay Yıldız projesi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri de yer aldı. Toplantı sonrasında iki bakan, Ay Yıldız yerleşkesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi

Radikal imaj değişikliği! Kuaför koltuğundan yeni halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Tokyaz'ın cansız bedenini valizle taşıdıkları anlar! İşte caninin ilk ifadesi

Ayşe'nin cansız bedenini böyle taşımışlar! İşte caninin ilk ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.