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Avusturya'da Üçlü Koalisyon Hükümeti Kuruldu, Christian Stocker Başbakan Oldu

Avusturya'da Üçlü Koalisyon Hükümeti Kuruldu, Christian Stocker Başbakan Oldu
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Avusturya'da üçlü koalisyon hükümeti kurulumu tamamlandı. ÖVP lideri Christian Stocker, yeni Başbakan olarak yemin etti. Koalisyon, aşırı sağcı FPÖ'nün dışarıda bırakılmasıyla oluşturuldu ve bakanlıklar arasında paylaşıldı.

Avusturya'da üçlü koalisyonun hükümet kurulması konusunda anlaşma sağlamasının ardından ÖVP'nin lideri Christian Stocker yemin ederek Başbakan oldu.

Avusturya'da geçtiğimiz sene 29 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerin ardından üç parti koalisyon hükümeti konusunda anlaşmıştı. Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve Neos Partisi, seçimin galibi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'ni (FPÖ) dışarıda bırakarak, koalisyon hükümetinin kurulması konusunda uzlaşmıştı. Üçlü koalisyon, görüşmelerin ardından aşırı sağın yer almadığı bir koalisyona son şeklini verdi. Yeni hükümet için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin töreni gerçekleştirildi. ÖVP'nin lideri Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ev sahipliğinde düzenlenen törende Avusturya'nın yeni başbakanı olarak bugün yemin ederken yeni hükümet, 2 yıllık bir duraklamanın ardından göreve başladı. Düzenlenen yemin töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, "Görevlerinizi yerine getirirken sizlere en iyi dileklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

SPÖ lideri Andreas Babler de Başbakan Yardımcısı olarak yemin etti.

Anlaşma kapsamında, ÖVP Savunma ve İçişleri Bakanlığı'nı, SPÖ Maliye ve Adalet Bakanlığı'nı ve Neos ise Eğitim ve Dışişleri Bakanlığı'nı alacak. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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