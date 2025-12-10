Haberler

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, Trump ile Ukrayna'yı görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'daki barış çabaları ve son gelişmeleri telefonla görüştü. Liderler, barış planı üzerinde yoğun çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'nin Ukrayna'da barışın tesisine yönelik çabaları ve bu süreçteki son gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD barış planına ilişkin çabaları telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün katıldığı bir tartışma programında geç kaldığı için özür dileyerek, Trump ve Avrupalı liderlerle birlikte Ukrayna konusunda "tüm tarafları ilgilendiren konularda" 40 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

E3 grubu ülkeleri olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından görüşmeye ilişkin olarak yayımlanan açıklamalarda, "Trump yönetiminin Ukrayna'da güçlü ve kalıcı bir barışın tesisi yönündeki ara buluculuk çalışmalarının memnuniyetle karşılandığı" ifadelerine yer verildi.

"Barış planı üzerine yoğun çalışma sürüyor"

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, "Barış planı üzerine yoğun çalışma sürüyor ve önümüzdeki günlerde de devam edecek. Liderler, Ukrayna için, Ukrayna halkı için ve Avrupa-Atlantik bölgesinin ortak güvenliği için kritik bir anda bulunduğumuz konusunda mutabık kaldılar" denildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Gönüllüler Koalisyonu grubu ülkeleri liderlerinin Perşembe günü bir görüntülü konferans gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamada, görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de katılacağı belirtildi.

Macron, Starmer ve Merz pazartesi günü araya gelmeyi planlıyor

AB'deki diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ise Macron ve Starmer'ın Pazartesi günü Berlin'de Almanya Şansölyesi Merz ile bir araya gelmeyi planladıkları açıklandı. E3 ülkeleri, geçtiğimiz günlerde diğer Avrupalı ülkeler ve Ukrayna ile birlikte, ABD'nin başlangıçtaki versiyonu Ukrayna'nın topraklarının önemli bir kısmını Rusya'ya bırakması, NATO'ya katılım hedefinden vazgeçmesi ve silahlı kuvvetlerindeki personel sayısına üst sınır getirmesi gibi ağır şartlar içeren barış teklifini revize etmek için yoğun bir diplomasi çabası içerisine girmişti. Bu ülkeler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması halinde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerine ilişkin çabalarda da öne çıkmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer ve Almanya Başbakanı Merz, geçtiğimiz pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelmiş ve Kiev'e desteklerini devam ettirme taahhüdünde bulunmuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı

Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
title