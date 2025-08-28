Avrupalı Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu'na Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL ( DHA) AVRUPA'DAN gelen belediye başkanları tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Silivri Cezaevi önünde basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Eurocities Heyeti ile ortaklaşa gerçekleştirilen basın toplantısı ve ödül takdimi İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Programa; İspanya'dan Barselona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı Jaume Collboni, Bulgaristan'dan Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Vasil Terziev, Hırvatistan'dan Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomaseviç, Yunanistan'dan Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Romanya'dan Timişoara Belediye Başkanı Dominic Fritz, Hollanda'dan Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma, Macaristan'dan Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Szilveszter Karacsony, Fransa'dan Paris Belediye Başkan Yardımcısı Arnaud Ngatcha, İspanya'dan Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Jose Francisco Herrera Antonaya ve Eurocities Genel Sekreteri Andre Sobczak ile Dilek İmamoğlu ve partililer katıldı.

'BU ZİYARET AVRUPALI MESLEKTAŞKARIMIZIN EN BÜYÜK DESTEĞİ'

Toplantı sonrası konuşma yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "19 Mart'ta, Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere hapse atılmasıyla doruk noktasına ulaşan ülkemiz ve tarihimiz ilgili talihsiz gelişmeleri ele aldık. Eurocities &B40 şehirlerinden belediye başkanları ilk günden beri yanımızda oldular. Avrupalı meslektaşlarımıza demokrasi mücadelemize verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu ziyaret aramızdaki dayanışmanın en somut göstergesidir" şeklinde konuştu.

'EKREM İMAMOĞLU 5 AYDIR TUTUKLUDUR, BU NORMAL BİR YARGI SÜRECİ DEĞİL'

Nuri Aslan, "Konuk heyetin Ekrem Başkan ile görüşme talebi Adalet Bakanlığı tarafından maalesef geri çevrilmiştir. Birazdan birlikte Silivri'ye giderek başkanımıza desteğimizi bir kez daha ortaya koyacağız. Çünkü başkanımıza 5 aydan fazla süredir parmaklıklar ardında tutan normal bir yargı süreci değil, tüm dünyanın göz önünde yürütülen siyasi bir operasyondur. Unutulmamalıdır ki Sayın İmamoğlu'na yöneltilen bu haksız ve hukuksuz davalar Türk halkının vicdanında çoktan mahkum edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'EUROCİTİES HEYETİ YANIMIZDA EKREM BAŞKANIMIZA DESTEK OLMAK İÇİN GELDİLER'

Konuşmanın ardından Eurocities & B40 Balkan Cites Network heyeti tarafından Ekrem İmamoğlu'na Özel Demokrasi Ödülü verildi. Ödülü Ekrem İmamoğlu adına eşi Dilek İmamoğlu teslim aldı. Saraçhane'deki programın ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na giden heyet, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ilçe belediye başkanlarımızın liyakatta çalışan bürokratlarımızın, yol arkadaşlarımızın hukuksuzca tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ndeyiz. Avrupalı belediye başkanlığından oluşan Eurocities heyeti yanımızda Ekrem Başkanımıza destek olmak için geldiler. Bu ziyaret bize gösteriyor ki 5 aydır sokaklarımızdan meydanlarımızdan, üniversitelerimizden yükselen adalet ve demokratik değişim isteği dünyada da yankı buluyor" şeklinde konuştu.

'ÖZGÜRLÜK İÇİN ALÇAK SESİMİZİ EN YÜKSEK ŞEKİLDE DUYURUYORUZ'

B40 Balkan Şehirler Ağı ve Sofya Belediye Başkanı Vasil Aleksandrov Terziev, "Bugün sizlerin karşısında Ekrem İmamoğlu tarafından kurulmuş olan B40 Balkan Şehirler Ağı ve Dönem Başkanı olarak bulunuyorum. Bugün Silivri Cezaevinin önündeyiz burası yalnızca bir ceza evi değil bundan çok daha fazlası. Bu cezaevinin kapıları duvarları yalnızca bir adamı değil İstanbul'da belediye başkanını demokratik yollarla seçmiş milyonlarca vatandaşın iradesini de hapsediyor. Ancak tamda burada bu cezaevinin önünde özgürlük için alçak sesimizi en yüksek şekilde duyuruyoruz. Demokrasi parmaklıklar ardına hapsedilmek için ne kadar çok uğraşılırsa dışarıdan yankısı o kadar çok duyulan bir kavramdır. Demokratik yolla seçilmiş bir belediye başkanına yapılan saldırı ülke fark etmeksizin nerede olursa olsun tüm demokratik kurumlara yapılmış bir saldırıdır. Tam da bu yüzden İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile dayanışmamız yalnızca bir jest değildir tüm balkan şehirleri için ahlaki ve siyasi bir görevdir" dedi.