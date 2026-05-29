Avrupa ülkelerinden Rus İHA'sının Romanya'da apartmana isabet etmesine tepki

Rusya'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) Ukrayna'ya saldırı sırasında Romanya'nın Galati kentindeki bir apartmana isabet etmesine Avrupa'dan art arda tepkiler geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Rusya'nın AB hava sahasını ihlal etmesine izin verilemez" dedi.

NATO ve AB üyesi Romanya'nın Galati şehrindeki bir konuta Rusya'ya ait İHA'nın isabet etmesine peş peşe tepkiler geldi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan yaptığı açıklamada, "Romanya bir NATO üyesidir ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırgan savaşın hiçbir şartta vatandaşlarına yansıtılmasını kabul etmeyecektir. Bu olay ulusal, müttefik ve uluslararası düzeyde kararlı, koordineli ve orantılı bir karşılık gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise açıklamasında, Rusya'nın AB hava sahasını ihlal etmesine izin verilemeyeceğini söyledi. Kallas, "Rus insansız hava aracının Galai'deki apartmana düşmesi, Romanya'nın egemenliğinin ve Avrupa hava sahasının açık ve ciddi bir ihlalidir. Rusya çok uzun zaman önce sınırlara saygı duymayı bıraktı. Moskova'nın Avrupa hava sahasını cezasız bir şekilde ihlal etmesine izin verilemez" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya paylaşımında, "Rusya'nın saldırgan savaşı bir başka sınırı daha aştı. Bir Rus İHA, Romanya'da kalabalık bir nüfusun yaşadığı bölgeye isanet etti ve sivilleri yaraladı. AB topraklarında. Romanya ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz. Güvenliğimizi ve caydırıcılığımızı güçlendirmeye devam ederken, özellikle doğu sınırımızda, Rusya'ya baskıyı artırmaya devam edeceğiz. 21. yaptırım paketini hazırlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa yaptığı açıklamada, "Rusya'nın AB topraklarında gerilimi tırmandırması pervasız ve sorumsuz bir davranıştır. Romanya'nın ulusal hava sahasının ve uluslararası hukukun ihlalini en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, "Çekya, ittifak ortaklarımızın yanında yer almakta ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırganlığını aynı şekilde kınamaktadır" dedi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, "Bu, asla müsamaha gösterilemeyecek tehlikeli ve sorumsuz bir tırmanışı temsil ediyor. Bu tehditler karşısında NATO'nun birliği sarsılmazlığını koruyor: İttifakın ve Avrupa Birliği'nin bir üyesinin güvenliği, hepimizin güvenliğidir" ifadelerini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot açıklamasında, "AB üyesi ve NATO müttefiki bir ülkede bir apartmana savaş silahıyla yapılan saldırı, hepimizi ilgilendiren tehlikeli bir tırmanıştır" dedi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Romanya ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederek Avrupa'nın birliğinin ve NATO ittifakının "bugün her zamankinden daha önemli" olduğunu söyledi. Magyar ayrıca Macaristan'ın halkı tehlikeye atan ve egemen bir AB ve NATO üyesi devletin topraklarının ve hava sahasının ihlaline yol açan tüm saldırıları "mümkün olan en güçlü şekilde" kınadığını vurguladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, şartlar ne olursa olsun Rusya'nın bir tehdit olmaya devam ettiğini ve Bükreş ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Sikorski, "İster kasıtlı olsun ister beceriksizliğin sonucu olsun, Rusya hala tehlikeli ve ona karşı kendimizi savunmalıyız" dedi.

Fransa Avrupa İşleri Bakanı Benjamin Haddad ise, "Rusya sadece Ukrayna'ya saldırmakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa güvenlik mimarisini de tehdit etti" ifadelerine yer verdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot yaptığı açıklamada, Rus İHA'sının Romanya'da bir apartmana isabet etmesi ve komşu Ukrayna'da gece düzenlenen bir saldırıda sivillerin yaralanmasının ardından Rusya'nın Paris büyükelçisini bakanlığa çağırdığını söyledi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna yaptığı açıklamada, "NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunun, özellikle hava savunmasının güçlendirilmesi gerektiği açıktır" dedi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu da, "Rus insansız hava araçlarının Romanyalıları evlerinde vurmasını şiddetle kınıyorum. Bu çok ciddi bir durum. Rusya herkes için bir tehlikedir ve durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico ise yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce AB ile Rusya arasında diyalog olmaması durumunda herhangi bir başıboş insansız hava aracının, başa çıkamayacağımız bir gerilim artışına yol açabileceğini belirtmiştim. İHA olayıyla bağlantılı olarak Romanya hükümetiyle tam dayanışma içinde olduğumu ifade ediyor, sert açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırıyor ve AB ile Rusya arasında acil bir diyaloğun başlatılması çağrısını bir kez daha tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.

Romanya Savunma Bakanlığı'na göre Rusya'ya ait bir İHA, Ukrayna sınırına yakın Galati kentindeki bir apartmana isabet etmiş, 2 kişi yaralandı. Romanya Acil Durumlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İHA'nın tüm patlayıcı yükü infilak ederek binanın 10. katında yangına neden oldu. Acil servisin açıklamasına göre yangın söndürülürken, yaklaşık 70 kişi tahliye edildi.

Romanya Savunma Bakanlığı, yerel saatle 01.00'den kısa bir süre sonra 2 F-16 savaş uçağının ve bir helikopterin konuşlandırıldığını açıkladı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı