Avrupa Ülkeleri İsrail'e Destek Verenleri Övüyor, Eleştirenleri Suçluyor

Uluslararası Yahudi kuruluşlarından B'nai B'rith, çoğunluğu çocuk ve kadın 10 binden fazla sivili katlettiği Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında İsrail'e tam destek veren Avrupa ülkeleri Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve Macaristan'ı överken, eleştirilerde bulunan Norveç, İspanya ve Fransa gibi ülkeleri "Yahudileri terk etmekle" suçladı.

B'nai B'rith Başkanı Daniel S. Mariaschin, Jewish News Syndicate'de yayımlanan "Avrupa, Yahudileri tekrar terk ediyor" başlıklı makalesinde, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den itibaren başlangıçta Avrupa ülkelerinden verilen dayanışma mesajlarının kalıcı olacağı yönündeki umutların kısa sürede yitirildiğini ve İsrail'e "uluslararası hukuka uygun davranması" çağrılarının gelmeye başladığını belirtti.

Okullara, hastanelere komuta merkezi ve cephanelik kurmakla suçladığı bir düşmana karşı uluslararası hukuka uygun müdafaa yapılamayacağını savunan Mariaschin, "savaşın ilk ayında bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e desteklerinde güçlü durdukları" ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oylamalarında ateşkes çağrısına karşı oy kullandıkları için Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve Macaristan'ı övdü.

Bu oylamada birçok Avrupa ülkesinin çekimser kalmasından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Mariaschin, bunun çok da şaşırtıcı olmadığını, Avrupa Birliği'nin, "Filistinlilerin meşru haklarını tanıdığı" 1980 Venedik Deklarasyonu'ndan itibaren Filistin yönetimine ve Filistinlilere "İsrail ve Yahudilerden nefret etmeyi öğreten" Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) milyarlarca dolar aktardığını kaydetti.

Avrupa ülkelerine yönelik eleştirilerinde ilk sıraya Norveç'i yerleştiren Mariaschin, bu ülkenin "İsrail'in uluslararası hukuku ihlalini kınamasına" ve Norveç Adalet Bakanı Emilie Mehl'in "İsrail'in savaş suçlarının soruşturulmasına destek verebilecekleri yönündeki açıklamasına" tepki gösterdi.

Macron'a eleştiri

Gazze'ye yönelik hedef ayrımı yapmayan yoğun saldırılarının başlangıcından itibaren İsrail'e sert eleştiriler yönelten İspanya Sosyal İşler Bakanı Ione Belarra'nın, İsrail'i Filistinlilere soykırım yapmakla suçladığı açıklamalarına da değinen Mariaschin, İspanyol bakanı gerçekleri görememekle ve ideolojik davranmakla itham etti ve İspanyol hükümetinin, BM Genel Kurulu oylamasında ateşkes önerisine destek verdiğini anımsattı.

Mariaschin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da 7 Ekim'den günler sonra İsrail'i ziyaret ederek dayanışma mesajı vermesine rağmen geçen hafta BBC'ye yaptığı "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." açıklaması nedeniyle eleştirdi.