Çeşitli Avrupa ülkelerinden vatandaşlarına İsrail'e seyahat uyarısı

Almanya, Polonya, İtalya, İngiltere ve Fransa, İran ile ABD arasında muhtemel çatışma ihtimaline karşı vatandaşlarını İsrail'e ve işgal altındaki Filistin topraklarına seyahat edilmemesi konusunda uyardı.

Uluslararası toplumda ABD'nin İran'a muhtemel askeri harekat başlatmasına yönelik endişeler giderek artarken, Tahran yönetiminin bunun gerçekleşmesi halinde İsrail'e misilleme yapabileceği ihtimali nedeniyle çeşitli Avrupa ülkeleri vatandaşlarının güvenliği için bazı adımlar attı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yönelik seyahat ve güvenlik uyarılarını güncelledi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada "Alman vatandaşlarının İsrail ve Doğu Kudüs'e seyahat etmeleri kesinlikle tavsiye edilmemektedir" denildi. Bölgedeki gelişmelere ilişkin son güncel bilgilere yer verilen ve Alman vatandaşlarının acil durumlarda yapması gerekenlerin sıralandığı açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun giderek daha istikrarsız hale geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada, gerilimin tırmanması halinde asayiş olaylarının meydana gelebileceğine vurgu yapıldı. Açıklamada, "Bölgedeki güvenlik durumu gergin ve giderek daha istikrarsız hale geliyor. Gerginliğin tırmanması durumunda, İsrail ve Filistin topraklarında önceden haber vermeksizin asayiş olayları meydana gelebilir. Ayrıca, hava trafiğinde her an aksamalar beklenmelidir, uçuşlar iptal edilebilir ve uzun süreli hava sahası kapanmaları da mümkün olabilir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği aracılığıyla gelişmelerin yakından takip edildiği de bildirildi.

Aralarında Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkeler İran ile ABD arasında muhtemel çatışma ihtimaline karşı vatandaşlarına gerekli olmadıkça İsrail'e seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. İtalya Dışişleri Bakanlığı da İran'daki İtalyan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunurken, İsrail'de bulunan vatandaşlarını da gelişmeler doğrultusunda yüksek dikkat göstermeleri konusunda uyardı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da yükselen tansiyon nedeniyle vatandaşlarına İran, İsrail ve Lübnan'ı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Bakanlık açıklamasında, "Orta Doğu'daki güvenlik durumu istikrarsız bir halde. Şiddetin tırmanma riski yüksek. Sivil hava trafiği için hava sahası kapanabilir. Hava yoluyla dönüş imkansız bir hale gelebilir veya ciddi şekilde engellenebilir" ifadeleri kullanıldı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı