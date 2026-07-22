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İstanbul'da Rüzgar Nedeniyle Uçaklar Havada Tur Atmak Zorunda Kaldı

İstanbul'da Rüzgar Nedeniyle Uçaklar Havada Tur Atmak Zorunda Kaldı
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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Valilik, hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaparak sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

İSTANBUL'da etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarısının ardından özellikle kuzey kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava koşulları etkisini gösteremeye başladı. İstanbul'un kuzeyinde etkili olan rüzgar ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından uçaklar İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde inişlerini gerçekleştirdi. İstanbul Valiliği tarafından bugün yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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