Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Cumartesi Anneleri'nin buluşmasına katılacak

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Cumartesi Anneleri'nin 2 Aralık'ta Galatasaray Meydanı'nda yapacağı 975. hafta buluşmasına gözlemci olarak katılacak.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Cumartesi Anneleri'nin 2 Aralık'ta İstanbul Galatasaray Meydanı'ndaki 975. hafta buluşmasına gözlemci olarak katılacağını duyurdu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, Cumartesi Anneleri'nin/İnsanları'nın 2 Aralık'ta Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştireceği 975. hafta buluşmasına gözlemci olarak katılacak.

Nacho Sánchez Amor, geçtiğimiz Ekim ayında Avrupa Parlamentosu'nda Cumartesi Anneleri/İnsanları, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) temsilcileriyle bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İHD ve TİHV, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Barışçıl Toplanma Özgürlüğü'nün İzlenmesine İlişkin Kılavuzu'nda belirtilen prensipler doğrultusunda Nacho Sánchez Amor'u Türkiye'ye davet etmişti.

İnsan hakları örgütlerinin bu davetini kabul eden Sánchez Amor, Cumartesi Anneleri'nin/İnsanları'nın 2 Aralık'ta Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştireceği 975. hafta buluşmasına gözlemci olarak katılacak."