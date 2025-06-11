Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde başkan vekilleri belli oldu

Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde başkan vekilleri belli oldu
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Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde başkan vekilleri belli oldu
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İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Akgün'ün yerine Büyükçekmece Belediye başkan vekilliği görevine CHP'nin adayı Ahmet Şahin seçildi. Çaykara yerine ise yine CHP'nin adayı Yüksel Can seçildi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yerine başkan vekili seçimi yapıldı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE AHMET ŞAHİN SEÇİLDİ

CHP, Büyükçekmece'de başkanvekilliği için Ahmet Şahin'i aday gösterdi. AK Parti'nin adayı ise Mustafa Yazıcı olarak açıklandı. İlk iki turda üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 36 oyun 22'sini alan CHP'nin adayı Şahin, Belediye Başkan Vekili seçildi.

Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde başkan vekilleri belli olduAhmet Şahin

AVCILAR'DA YÜKSEL CAN SEÇİLDİ

Tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine başkanvekili seçimi yapıldı. Başkanvekilliği seçimini CHP'li Yüksel Can 24 oyla kazandı. Cumhur İttifakı adayı Mahmud Lökbaş 13 oy aldı.

Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde başkan vekilleri belli olduYüksel Can

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Daha seçim yapmaya gerek yok Hep Ak partili olsun belediye başkanları Ne gerek var bu kadar seçim masrafına ? Ak parti dürüst ve güvenilir hiç yolsuzlukları yok Süt gibiler

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Haber YorumlarıMGk:

İnş bunlar çalmaz

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