Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde başkan vekilleri belli oldu

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yerine başkan vekili seçimi yapıldı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE AHMET ŞAHİN SEÇİLDİ

CHP, Büyükçekmece'de başkanvekilliği için Ahmet Şahin'i aday gösterdi. AK Parti'nin adayı ise Mustafa Yazıcı olarak açıklandı. İlk iki turda üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 36 oyun 22'sini alan CHP'nin adayı Şahin, Belediye Başkan Vekili seçildi.

Ahmet Şahin

AVCILAR'DA YÜKSEL CAN SEÇİLDİ

Tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine başkanvekili seçimi yapıldı. Başkanvekilliği seçimini CHP'li Yüksel Can 24 oyla kazandı. Cumhur İttifakı adayı Mahmud Lökbaş 13 oy aldı.

Yüksel Can