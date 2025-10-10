Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Rize'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"HELE HELE ŞÜKÜR SECDESİNE KAPANMALARI..."

"Zalimlerin karşısında eğilmeden bükülmeden dimdik duruyoruz" diyen Erdoğan, "Dün Mısır'dan vicdan sahibi tüm insanları sevindiren haber aldık. Hamas ile İsrail arasında anlaşma sağlandı. İki yıl sonra ilk Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizi de bahtiyar etmiştir. Hele jele Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapanması bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz" ifadelerini kullandı.

"BEDELİ AĞIR OLUR" ÇIKIŞI

Tek bir masumun daha ölmemesi için tüm imkanların, kurumların seferber edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Sonuçta anlaşma imzalandı. Gazze'de kalıcı barışa giden kapı aralandı. Biz kan akmasın, çocuklar açlıktan ölmesin diyoruz. Biz uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. İnsani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki sicilini biliyoruz. Attıkları imzalara ihanet ettiler. İki yıldır süren bombardımanın ardından Gazze'de enkaz var. Gazze'nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz. Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Gazze kana, katliama doymuştur. Sabotajlardan uzak durulmalıdır" dedi.