Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü Aydın'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılı dolayısıyla, Aydın'da anma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği önünde başlayan anma törenine protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 85. ölüm yıldönümünde anıldı. Aydın Valiliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nun okunduğu esnada, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da adeta hayat durdu. Sirenlerin çalması ile birlikte sürücüler, seyir halinde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti.

Valilik önündeki program Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde düzenlenen Atatürk'ü Anma Töreni ile devam etti. Törende konuşan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da yaktığı istiklal meşalesi ile ezelden beri hür yaşamış milletimizin adeta küllerinden yeniden doğarak ayağa kalkmasını ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırmasını sağlamış, en büyük eserim dediği Cumhuriyeti kurarak bizlere emanet etmiştir. 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözlerinin ışığında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yılında şükran, saygı ve özlemle yad ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk'ü Anma ve Anlatma konulu şiir, resim, kompozisyon, mektup ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi ve hediyelerini takdim etti.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, Atatürk Oratoryosu ile devam ederken, öğrencilerin performansı ise takdir topladı. Atatürk'ün sevdiği sarı zeybek oyununun sergilendiği esnada katılımcılar duygu dolu anlar yaşarken, öğrencilerin performansı ayakta alkışlandı.

Gerçekleştirilen törene Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN