Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Rize'ye gerçekleştirdiği ziyaretten dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da çekilen videoda, Cumhurbaşkanı ile öğretmen atamaları konusunda konuşan kadın öğretmen adaylarının diyalogları yer aldı. İki öğretmen adayının atanamama dertlerini Erdoğan'a gözyaşları içerisinde anlattıkları ortaya çıktı.

"BENİM YERİM BURASI DEĞİL"

Görüntülerdeki genç kadınlardan biri, "Biz size güvendik. Bu kontenjanlar Türkiye tarihinde hiçbir zaman görülmedi; 800'den 29'a düştü" dediği görüldü.

Öğretmen adaylarının şehir şehir Erdoğan'ı takip ederek kendisine ulaşmaya çalıştıklarını anlatması üzerine Erdoğan, "Benim yerim burası değil ki, Ankara'ya gelseydin" yanıtını verdi. Genç kadınlar ise, "Geldik Cumhurbaşkanım, defalarca geldik" diyerek karşılık verdi.

"GELDİK GÖRÜŞTÜRMEDİLER"

Öğretmen adayları yaşadıkları sıkıntıyı yeniden dile getirdi. "Geldik, görüştürmediler" diyen kadınlara Erdoğan bir kez daha, "Ankara'ya gelseydiniz" yanıtını verdi.

Ataması yapılmayan öğretmenler dertlerini anlatmaya devam ederken araya Erdoğan'ın koruması girdi. Elindeki mavi dosyayı gösteren koruma, "Dosyanız bu değil mi?" diye sordu. Genç kadınların dosyanın kendilerine ait olduğunu söyleyip şikayetlerini anlatmayı sürdürmesi üzerine Erdoğan tekrar, "Kızım, benim yerim burası değil; Ankara" dedi.

Sözlerinin devamında Erdoğan, "Ankara'ya gelseydiniz, orada Millî Eğitim Bakanımızı çağırırdık" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine öğretmen adaylarından biri, "Biz genel merkeze defalarca geldik, Muhsin Bey'e sorabilirsiniz. Benim yüzümü defalarca görmüştür" diyerek yanıt verdi.

ERDOĞAN: BAK, YALAN KONUŞUYORSUN

Erdoğan, öğretmen adaylarından birinin "Muhsin Bey'e sorabilirsiniz" sözleri üzerine "Muhsin kim?" diye sordu. Genç kadın, "Korumanız" yanıtını verdi.

Adaylardan biri, "Hep kapılar yüzümüze kapandı, lütfen" diyerek yaşadıkları süreci anlatmaya çalışınca Erdoğan bu sözlere, "Bak, yalan konuşuyorsun! Benim partimin kapısı kimseye kapanmaz!" dedi.

Genç öğretmen adayı ise, "Hayır, geldik ama sizi göremedik" diye karşılık verdi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, RİZE İL BAŞKANI ÖĞRETMENLERLE İLGİLENDİ

Videoda yer alan öğretmen adaylarından biri, daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda yaşananları anlattı. Aday, Erdoğan'ın talimatıyla kendileriyle AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in ilgilendiğini ve birlikte bir rapor hazırladıklarını belirtti.