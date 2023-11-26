Atakum Belediyesi Kadına Şiddetle Mücadele İçin Tabelalar Yerleştirdi

SAMSUN (İHA) – Atakum'da kent genelindeki parklarda, iş yerlerinde kadına şiddetle mücadele için tabelalar yerleştirilip afişler asılırken; Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Sendika Sözleşmesi'ni imzaladı.

Samsun'un Atakum Belediyesi Özgecan Danışma Merkezi, 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslarası Mücadele Günü dolayısıyla birbirinden çeşitli etkinliklere imza attı. 'Atakum Kadına Şiddete Hayır Diyor' sloganıyla başlatılan kampanyaya, esnaftan ressama ve iş insanına farklı meslek grubundan birçok insan destek verdi. Kent genelindeki parklarda, iş yerlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele için iletişim numaralarının yer aldığı tabelalar yerleştirildi; afişler asıldı. Kampanyaya öncülük eden Atakum Belediyesi'nin, Hizmet Binasına "Şiddete Sessiz Kalma Özgecan'ı Ara' sloganı ile Merkezin iletişim numarası yazıldı. 'Yaşayan Duvarlar' başlığıyla yapılan çalışmada duvarlar, günün anlam ve önemine uygun figürlerle renklendirilirken; 'Tehlikenin Farkındayız' konulu sergi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Sendika Sözleşmesi'ni imzaladı.

İlk tabela Atakum Belediyesi'ne

Hafta boyunca devam eden etkinlikler, kent genelindeki parklara kadına yönelik şiddetle mücadele eden kurumların iletişim bilgilerinin yer aldığı tabelaların yerleştirilmesiyle başladı. 'Yaşayan Parklar' adı verilen 55 parka konuşlandırılan tabelaların ilki, Atakum Belediyesi'ne yerleştirildi. Kent genelindeki esnaf, servis paketlerinin yanı sıra iş yerlerinin camlarına yapıştırdıkları; sticker ve afişlerle kampanyaya destek verdi. Özgecan Kadın Danışma Merkezi etkinliği dijital ortama taşıyarak, kendi tasarladıkları broşürleri çok sayıda işletmeye ve kuruma ulaştırdı. Merkezin farkındalık için gerçekleştirdiği saha çalışmalarına Başkan Deveci de katıldı.

Özgecan Kadın Danışma Merkezi Koordinatörü Hicran Karadoğan Kınık, çalışma hakkında, "Merkezimiz 8 Mart 2023 tarihinde hizmete girdi. Sekiz aydır hem sesimizi duyurmak hem de kamuoyunda şiddete karşı farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle farkındalık oluşturmak için birtakım faaliyetler planladık. Merkezimiz tarafından özel tasarlanmış stickerları özellikle kadınların yoğun olduğu pastaneler, fırın gibi iş yerlerine yapıştırarak daha çok kadına ve kişiye ulaşmak istedik. Yaklaşık 10 bine yakın stickerı vatandaşlara ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Şiddete sessiz kalma"

Merkezde, Türkiye Federasyonu İkinci Derece Boks Antrenörü Ahu Filiz Okurgelir, kadınlara yönelik 'Öz Savunma Teknikleri Atölyesi' gerçekleştirdi. Atakum Belediyesi Hizmet Binasının giriş bölümündeki duvara boyalarla, 'Şiddete Sessiz Kalma Özgecan'ı Ara' sloganı ile Merkezin iletişim numarası yazıldı. 'Yaşayan Duvarlar' sloganıyla duvarlar, günün anlam ve önemine uygun figürlerle renklendirilirken; 'Tehlikenin Farkındayız' konulu sergi, kadına şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Sergiyi organize eden Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği (KİKAP) Samsun Şube Başkanı Belgin Kadıoğlu kadına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiği için Başkan Deveci'ye teşekkür etti.

Başkan Deveci, kadını toplumda güçlendiren çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek çalışma hakkında şunları söyledi: "Kadına şiddeti ben dört buçuk yıldır, sürekli gündemde tutmaya çalıştım. Gittiğim düğünlerde Türk Medeni Kanunu'nu anlatıyorum. Kadın erkek eşitliğini ve kadının bağımsız olması gerektiğini söylüyorum. Kadın özgür ve bağımsız olmadan ailede, kentte huzur olmaz. Ülkede demokrasi yaşam biçimi haline getirilemez" şeklinde konuştu. Deveci, ayrıca 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Sendika Sözleşmesi'ni imzalayarak kampanyaya destek verdi. Genel-İş Sendikası ile imzalanan ve yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi'ne kadınları şiddete karşı koruyan protokol eklendi.

Protokolde, "Sendika üyesi işçilerin eşlerinin ya da kadın işçilere aile içi şiddet uygulandığı tespit edildiği durumlarda verilen kararlar esas kabul edilerek; aile içi şiddet uyguladığı tespit edilen işçiye yönelik toplu iş sözleşmesinde yer alan mali ve sosyal yardımlardan elde ettiği haklar elinden alınarak çalışan işçinin eşine ödeme yapılır. Aile içi şiddete maruz kalan kadının korunması ve bakılması için işverence destek sağlanır" ifadeleri yer alıyor. - SAMSUN