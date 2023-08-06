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ATA Parti, Namık Kemal Zeybek tarafından kuruldu

Politika Haberleri

ATA Parti, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek tarafından kuruldu. Parti, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamayı hedeflemektedir. Partinin kurucu genel başkanlığına Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.

ATA Parti, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek tarafından kuruldu.

Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.

Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.

Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

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