ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi, 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığını ikinci tura kalmasının ardından kilit isim haline gelen Sinan Oğan'ın ikinci turda kime destek vereceği tartışılırken, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi tarafını seçti.

ADALET PARTİSİ, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Öz'ün açıklaması şöyle:

Ataİttifakı'na gönül vermiş değerli arkadaşlarım, sizler Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğini düstur edinmiş zeki ve iradesi bağımsız vatan evlatlarısınız. Sizlere istikamet belirlemek kimsenin haddi değildir. İlkeli bir siyaset yaptık ve bizlere destek verdiniz.Sizlere minnettarım. Bu destek %5'le sınırlı kaldı ve maalesef ki amacımıza ulaşamadık. Lakin hep birlikte ortaya milli bir irade koyduk.

"TARAFSIZ KALMAK İKTİDARA DESTEK VERMEKTİR"

Şunu unutmamak gerekir ki ülkemiz tarihi bir süreçten geçmektedir.Öncelikle mevcut iktidardan kurtulmamız elzemdir. Bunun yolu ideallerimize uymasa dahi kontrol altında birlikte hareket edilebilecek bir müttefiktir. Zira tarafsız kalmak mevcut iktidara dolaylı destek vermektir. Bu benim şahsi fikrimdir.

"GİK KARARIMIZI AÇIKLAMA KARARI ALDIK"

Biz Adalet Partililer bu minvaldeki kararları şahsi değil 50 kişilik Genel İdare Kurulu ile birlikte alırız. Bugün yapılan GİK toplantısında çıkan kararımız da tam katılımla düşündüğüm gibi çıkmıştır ve genel başkan olarak bunu uygulamak zorundayım. Tabii ki bu karar sizleri bağlamaz ve bizlerin de hiçbir seçmenimizi tahakküm etmek gibi bir düşüncemiz olamaz. İttifak bileşenlerimizle yaptığımız görüşmede partilerimizin GİK kararlarını uygulama ve açıklama kararı aldık.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEĞİZ"

Adalet Partisi'nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur. Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun.."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023