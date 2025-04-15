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Askeri hastaneler açılacak mı? MHP'li vekil çağrıyı Meclis'te yaptı

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan 26 ildeki 32 askeri hastane için MHP'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Meclis'te yaptığı konuşmada "NATO ülkeleri içerisinde en yüksek askeri güce sahip olup askeri hastanesi olmayan tek ülke biziz" diyerek iktidarı konuyla ilgili adım atmaya çağırdı.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası Türkiye genelinde 26 ilde bulunan 32 askeri hastane kapatılarak Sağlık Bakanlığı'na devredilmişti.

Son olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2023 yılında konuyla ilgili gelen bir soru üzerine "İnanın, biz askeri hastanelerin açılması konusunda her gün çaba sarf ediyoruz, ama bu bir süreç, yani sonunda bunun açılacağı kesin bir şey. İnanıyoruz ki -şimdi yapılanları da arz edeceğim- bunların hepsinin sırayla yapılacağına da inancımız tam" demişti. Ancak o tarihten beri de konuyla ilgili herhangi bir adım atılmadı.

Askeri hastaneler açılacak mı? MHP'li vekil çağrıyı Meclis'te yaptıMHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora.

MHP'Lİ VEKİLDEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Meclis Genel Kurulu'nda konuyla ilgili söz alan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, "Operasyonlarda ağır yaralar alan, ivedilikle askeri tıp biliminin gerekliliklerine uygun bir şekilde yetkin ve tecrübeli Türk hekimlerimiz tarafından müdahale edilmesi gereken askerimizin ihtiyacının azami ölçüde karşılanması askeri hastanelerle mümkün olacaktır" dedi.

"NATO İÇİNDE ASKERİ HASTANESİ OLMAYAN TEK ÜLKE BİZİZ"

MHP'li vekil, hükümete çağrısını "NATO ülkeleri içerisinde en yüksek askeri güce sahip olup askeri hastanesi olmayan tek ülke biziz. Osmanlı'dan miras kalan askeri hastanelerin yeniden açılması devlet geleneğine ve canından geçip cananı bildiği vatanından vazgeçmeyen askerimize borcumuzdur" diyerek dile getirdi.

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Askeri hastaneler açılacak mı? MHP'li vekil çağrıyı Meclis'te yaptı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ASKERİ HASTAHANELERİN VAROLUŞ AMACI BİR SAVAŞTA ASKERLERİN ALACAĞI SAVAŞ YARALARINA MÜDAHALE EDEBİLECEK YETENEK VE KABİLİYETTE TIP VE BİLİM ADAMLARI YETİŞTİRMEKTİR SAVAŞ YARALARINI NORMAL HEKİMLERİN MÜDAHALE ETMESİ İŞİN DOĞASI GEREĞİ ZOR,YETERSİZ,İMKANSIZDIR İKTİDAR NE İSTEDİLERSE VERDİKLERİ FETÖNÜN İHANETİNİN ACISINI ÇOK BÜYÜK BİR KÖTÜLÜK VE HATA YAPARAK BUNUN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLEREK VEYA BİLMEYEREK ASKERİ HASTAHANELERİ KAPATARAK ÇIKARDI UMARIM FARKINA VARIR DÜZELTİRLER

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