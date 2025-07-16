Artvin'de 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi

Artvin'de 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi
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Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Zaferin Adı Türkiye" temalı etkinlikler gerçekleştirildi.

Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Zaferin Adı Türkiye" temalı etkinlikler gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde düzenlenen program, Atapark Meydanı'ndan başlayan yürüyüşle başladı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet ve İnönü caddeleri boyunca yürüyerek Milli İrade Meydanı'na ulaştı. Yürüyüşte 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı dikkat çekti.

Meydandaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Öğrenciler, 15 Temmuz konulu şiir ve kompozisyonlarını okudu. 15 Temmuz şehitleri Emniyet Müdürü Dursun Acar ve Erol İnce'nin hayatını anlatan kısa film katılımcılara izletildi.

Programda konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığının simgesi olduğunu belirterek, "15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil; aynı zamanda milletimizin iradesine, özgürlüğüne ve vatanına yönelik açık bir işgal teşebbüsüdür," dedi.

Ergün, o gece milletin büyük bir cesaretle sokaklara döküldüğünü vurgulayarak, "Türk milleti, canı pahasına devletine ve bayrağına sahip çıkmıştır. Hainler, milletimizin bu azmini hesaba katamamıştır. Türk milleti, tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da bir destan yazmıştır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, 15 Temmuz temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödüllerin verilmesiyle sona erdi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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