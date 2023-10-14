Arınç, ofisinin önüne koli bırakılmasına çok kızdı: Acıyorum onlara, üzülüyorum

Geçtiğimiz günlerde Hamas'a yönelik eleştirilerde eleştirilerde bulunan Bülent Arınç, ofisinin önüne tepki olarak gıda koli bırakılmasına tepki gösterdi. Arınç açıklamasında "Acıyorum onlara, üzülüyorum, onlar adına üzülüyorum. Çünkü bir dernek mensupları olduklarını söylüyorlar. Ben onlara, o derneğe babalarının bile yapmadığı yardımı yaptım" ifadelerine yer verdi.

Kocaeli'nde kitap fuarına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Bülent Arınç, İsrail ve Filistin arasında yeniden patlak veren gerilimle ilgili çarpıcı bir çıkışa imza atmıştı. Hamas'ın düzenlemiş olduğu saldırının bitme noktasına gelen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yaradığını ifade eden Arınç, "Senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz, senin teknik aletlerini, ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz. Sen 2 tane uydurma füze atıyorsun, İsrail'de sinek vızıltısı gibi geliyor" diyerek Hamas'ı eleştirmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu sözler sonrası dün gece saatlerinde Arınç'ın çalışma ofisinin önüne tepki olarak gıda kolisi bırakıldı.

"CİHAT EMRİ SANA DA VAR"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Arınç, şu ifadelere yer verdi: "Acıyorum onlara. Üzülüyorum onlar adına üzülüyorum. Çünkü bir dernek mensupları olduğumuzu söylüyorlar. O derneğe ben onlara babasının bile yapmadığı yardımı yaptım. Zannediyorlar ki bu bir cihattır. Peki öyle düşünüyorsanız cihat emri sana da var. Pılını, pırtını topla, git orada. Sen de bir mücahit olarak elinden geleni yap. Orada şehit olur. Olmaz. Ben sıcak yatağından çıkamam diyor. FAUDA diye bir dizi var ben bunu izledim. Ve bu meselenin gerçek yönünü anlamak için hepinize tavsiye ederim.

"ÖNCE KENDİNİZ KUCAKLAŞIN"

Bütün bu gerçekleri bilerek siz daha kendi ilçenizde birliği temin edemediniz. Ramallah'la Gazze arasındaki ihtilaf, İsrail'le Filistin arasındaki ihtilaftan daha büyüktü. Önce kendiniz kucaklaşın. Beraber bir seçim yapalım, görelim bakalım. Sizi kim muhatap alacak? Türkiye'den başka kimse muhatap almadı. Türkiye'nin başında derde sokmayın. Bize sadece üzüntüsü düşüyor, tasası düşüyor. Yıkılan şehirlerinizi yapmaya çalışıyoruz. Gıda yardımı yapıyoruz, onu yapıyoruz. Mavi, Marmara olayı benim zamanımda oldu. Başbakan vekiliydim. Ne çektiğimizi Allah bilir.

"ONLAR ADINA ÜZÜLÜYORUM, ACIYORUM"

O yüzden akıllı davranın dediğim zaman dün akşam akşam ofisimin önüne gece on ikiden sonra gelmiş üç tane genç başlarına bir Filistin puşisi, ağızlarında gene benzer bir şey, ellerinde bir Filistin bayrağı beni protesto etmişler. Gündüz gelememişler. Gece gelmişler. Sonra da sosyal medyaya vermişler. Acıyorum onlara. Üzülüyorum onlar adına üzülüyorum. Çünkü bir dernek mensupları olduğumuzu söylüyorlar. Ben onlara, o derneğe babalarının bile yapmadığı yardımı yaptım.

"BU DA ONLARIN AYIBIDIR"

28 Şubat sürecinde yüz otuz parça gayrimenkullerine el konulmuştur. Başbakan yardımcısı olarak vakıflardan sorumluyum. Sekiz tane vakfın bütün gayrimenkullerini kendilerine iade ettim. Onların da bana yaptıkları bu. Gece yarısı operasyon. Acı şeyler. Bunlar bizim düşüncelerimizin yanlış olduğunu göstermez. Onların aldatılmış olduğunu gösterir. Bu da onların ayıbıdır."