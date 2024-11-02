Üye Girişi
Haberler

Antalya Kültür Yolu Festivali Kortej Yürüyüşü ile Devam Ediyor

Antalya Kültür Yolu Festivali Kortej Yürüyüşü ile Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Bakan Ersoy ayrıca birçok sergiyi ziyaret etti ve festival etkinliklerine katıldı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy'un katılımıyla, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında kentte bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki "Kaçış Yok" sergisini ziyaret etti.

Bakan Ersoy'a ziyaretinde eşi Pervin Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve kamu kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, Bakan Ersoy'a sergiye ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Bakan Ersoy ve beraberindekilerin katılımıyla Muratpaşa ilçesindeki tarihi Saat Kulesi önünden Antalya'nın simge yapılarından Hadrian Kapısı'na kortej yürüyüşü düzenlendi.

Anadolu Ateşi ekibinin şovuyla başlayan korteje, vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de eşlik etti.

Bando takımının hareketli şarkıları eşliğindeki kortejde, jonglör ve gösteri ekiplerinin renkli sunumları yoğun ilgi gördü.

Yürüyüşün ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler Hadrian Kapısı'nda başlayan Art Meydan etkinliğini ziyaret etti, ressam ve resim meraklılarıyla sohbet etti.

Bakan Ersoy, daha sonra Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyarete açılan dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisine ve "Pablo Picasso Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisine ziyarette bulundu.

Sergideki eserlere ilişkin Bakan Ersoy ve ziyaretçilere serginin Yardımcı Küratörü Marcus Graf bilgi verdi. Sergi, yerli ve yabancı ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü.

Antalya Kültür Yolu Festivali, 10 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Politika
'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"Canımı sıktı" diyerek Şirin'i öldüren cani için şimdi hesap vakti

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

"CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir, yörüngesini şaşıran ben değilim"
Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Yol verilmeyen ambulansla ilgili gerçek çok başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.