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KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Antalya'da Kutlandı

KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Antalya'da Kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da düzenlenen resepsiyona çeşitli protokol üyeleri katıldı. Yapılan konuşmalarda Kıbrıs davasının önemine vurgu yapıldı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için umut dolu mesajlar verildi. Resepsiyonun ardından müzik dinletisi yapıldı ve pasta kesildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da resepsiyon düzenlendi.

Türkan Şoray Kültür Merkezinde Konsolos Aslı Erkmen ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Isparta Valisi Abdullah Erin, Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Hudut Kapıları Mülki İdare Amiri Dr. Suat Seyitoğlu, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay Sabrı Akın, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, kurum müdürleri, STK temsilcileri, muharip gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Vali Şahin resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs davasının sadece Kıbrıs Türklerinin davası değil, büyük Türk milletinin davası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın Türk Kıbrıs davasının gerçek yılmaz savunucusu olduğuna vurgu yapan Vali Şahin, "Onlar öyle büyük insanlardı ki imkansızı başararak direndiler ve mutlak yıkımdan ve mutlak soykırımdan Türk askeri gelene kadar Kıbrıs Türkünü korudular. Onların kanları üzerinde, onların direnişi üzerinde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükselmiştir. Türk devlet geleneğinin en son halkalarından, en şanlı halkalarından biri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kırk bir yıldır yaşıyor. Bundan sonra daha nice yıllar yaşayacak. Kırk bir kere maşallah" dedi.

Başkonsolos Aslı Erkmen ise, Kıbrıs Türküne huzur barış, güvenlik ve özgürlük ortamı içinde yaşama imkanı veren barış harekatının gerçekleşmesinde emeği olan herkesi şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

Kıbrıs Türkünü haklı davasında asla yalnız bırakmayan, dün olduğu gibi bugün de her alanda sağladığı destekle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında, bugünlere ulaşmasında emeği geçen Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hükümetlerine teşekkür eden Erkmen, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kırk birinci yıl dönümü, Kıbrıs Türkünün olduğu kadar kederde, tasada, kıvançta ayrılmaz bir parçası olmakla gurur duyduğumuz 85 milyon kardeşimizin ve büyük Türk ulusunun da iftihar günüdür." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Bölüğü müzik dinletisi gerçekleştirdi ve protokol üyeleri birlikte resepsiyon pastası kesti.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Politika
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