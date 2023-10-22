Antalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Antalya'da ' Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Memur-Sen tarafından düzenlenen programda Antalya müzesi önünden Güllük Caddesi yakınlarına kadar ellerinde Filistin bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüşte konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Filistin'de insanlık ölüyor, korunaklı alan olan mabetler, mektepler, okulların savaş hukuku gereği bombalanmayacağı yerde, hastanede tedavi olan çocukların başına bombalar bırakılıyor. 500'ü aşkın insan hayatını kaybetti" dedi.

"Dirensek de öldürüyorlar, direnmesek de öldürüyorlar"

Filistin'de insanlığın öldüğünü söyleyen Ali Yalçın, "Korunaklı alan olan mabetler, mektepler, okulların savaş hukuku gereği bombalanmayacağı yerde, hastanede tedavi olan çocukların başına bombalar bırakılıyor" diye konuştu. Yalçın şöyle devam etti:

"Dirensek de öldürüyorlar, direnmesek de öldürüyorlar. Onun için direnmeyi seçtik, başka şansımız yok dedik. Hakikati söylemenin bedeli var, Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dünyadaki küresel emperyalizm aktörlerine hakikati haykırmıştır."

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, binlerce kişilik yürüyüşe; AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de destek verdi. - ANTALYA