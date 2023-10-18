Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gençlerle Zeytin Ağacı Dikti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı'na katılan gençlerle birlikte Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle barış ve kardeşlik için zeytin ağacı dikti. Başkan Böcek, Gazze'deki hastane saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilk kez organize edilen Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı kapsamında Eskişehir, İzmir ve Muğla'dan gelen katılımcı gençler 'Cumhuriyet Buluşması' adıyla Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi.

ÖMÜR BOYU CUMHURİYETE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Proje etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve katılımcı gençler, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle barış, kardeşlik ve sonsuz sağlığın simgesi olan zeytin ağacı dikti. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Başkan Böcek, "Eskişehir, İzmir ve Muğla'dan gençlerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Antalya'mıza hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' diyerek Cumhuriyetimizi gençlere emanet etmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da Atamızın devrimlerine inanarak aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız. Ömür boyu Cumhuriyetimize ve dostluğumuza kardeşliğimize sahip çıkacak, Atamızın yolunda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

SALDIRIYI KINIYORUM

Gazze'deki hastane saldırısını da şiddetle kınadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Dün akşam hastaneye yapılan saldırıda çocuklar, kadınlar, gençler, masum insanlar hayatını kaybetti. Bu vahşete dur demek lazım. Tüm dünyanın bu savaşa karşı birlik olması lazım. Bu vahşeti siz gençlerle beraber kınıyoruz. Bugün bu zeytin ağacını barış, dostluk ve kardeşlik adına dikiyoruz" dedi.

Başkan Böcek ağaç dikiminin ardından konuk gençlere lavanta fidesi hediye etti.