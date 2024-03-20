Anket sonuçları geldi! İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de son durum

Adaylar arasında kıyasıya rekabetin yaşanacağı 31 Mart yerel seçimleri için son düzlüğe girilirken MAK Araştırma'nın Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de yaptığı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

ADANA

(AK Parti) Fatih Mehmet Kocaispir | %35

(CHP) Zeydan Karalar | %34

(İYİ Parti) Ayyüce Türkeş Taş | %12

(DEM) Mahfuz Güleryüz | %5

(ZP) Umut Yanar | %3

(YRP) Selahattin Baysal | %2

(Saadet Partisi) Hüseyin Acarlar | %1

(DEVA) Hamza Milli | %1

(MEMLEKET) Ethem Eke | %1

Diğer Adaylar | %1

Kararsız/Cevap Yok | %5

DİYARBAKIR

(DEM) Doğan Hatun/Serra Bucak | %54

(AK Parti) Mehmet Halis Bilden | %29

(HÜDA-PAR) Faruk Dinç | %5

(YRP) Hikmet Kaplan | %2

(Saadet Partisi) Muhammed Sabır Fırat | %1,5

(CHP) Cafer Pekdemir | %1

(İYİ Parti) Ahmet Çakır | %0,5

(ZP) Mahmut Tatar | %0,5

(DEVA) Cenap Ekinci

Diğer Adaylar | %1

Kararsız/Cevap Yok | %5

VAN

(DEM) Neslihan Şedal/Abdullah Zeydan | %48

(AK Parti) Abdulahat Arvas | %31

(YRP) Abdullah Sadıksoy | %4

(CHP) Şükrü Şahar | %3

(İYİ Parti) Abdullah Akbaş | %3

(HÜDA-PAR) Mehmet Mehdi Oğuz | %3

(ZP) Mehmet Emin Özbey | %1

(DEVA) Erkan İrven | %1

(Saadet Partisi) Özay İlhan | %0,5

Diğer Adaylar | %0,5

Kararsız/Cevap Yok | %5

MARDİN