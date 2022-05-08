Anket gibi hesaplama! Siyasilerin takipçileriyle ilgili listede İmamoğlu dibe vurdu, zirvede Ümit Özdağ var
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından Twitter'da 50 bin takipçi kaybettiği görülmüştü. Siyasilerin takipçilerindeki değişimle ilgili hazırlanan listede ilk sırayı Ümit Özdağ aldı. Özdağ, 242.953 yeni takipçi ile rakipleriyle arasını ciddi oranda açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz'e yaptığı gezide gazeteci Nagehan Alçı'nın da yer alması, özellikle İmamoğlu destekçileri tarafından tepkiyle karşılandı.
Önce İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "200-300 kişi arasında dönen bir tartışma, umursamıyoruz", ardından ise İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri tartışma yaratı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu tartışmalar nedeniyle kısa süre içerisinde sadece Twitter'da 50 bine yakın takipçi kaybetti. Bu gelişmelerin ardından Twitter'da 'Raporlar' isimli hesap son 10 günde siyasilerin takipçi sayılarındaki değişimi yayınladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu düelloya davet ederek geçen haftaya damgasını vuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ takipçi sayısı en fazla artan siyasetçi oldu.
Cumhurbaşkanlığı yarışındaki etkisini artırmak için Karadeniz gezisi düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kendisini eleştirenlere karşı kullandığı üslup nedeniyle umduğunu bulamadı. Ekrem İmamoğlu siyasiler arasında takipçi sayısı azalan tek kişi oldu.
Siyasetçiler ve takipçi sayılarındaki son 10 günlük değişim şöyle:
Ümit Özdağ: 242.953
Mansur Yavaş:34.498
Erdoğan:23.297
Kılıçdaroğlu:14.151
Meral Akşener:8.822
Muharrem İnce:7.840
Ali Babacan:4.496
Devlet Bahçeli:3.370
Temel Karamollaoğlu:1.948
Ahmet Davutoğlu:285
Ekrem İmamoğlu:-50.004